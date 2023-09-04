Основные и важные Законы Ирландии для туристов

Еще один запрет, который следует учитывать при посещении Ирландии, связан с мусором. Выбрасывать мусор на улице или из окна автомобиля на проезжей части запрещено, а за нарушение этого правила можно получить штраф в размере до 1500 евро.

До недавнего времени в законодательстве Ирландии также существовал запрет на богохульство. Однако референдум, который прошел в 2018 году, отменил это ограничение.

Теперь никто не будет преследоваться или осуждаться за антирелигиозные высказывания. Это важно для туристов, которые могут свободно выражать свои убеждения.

Еще один запрет, о котором следует помнить, заключается в том, что в парках Ирландии запрещено разводить костры и использовать угольные барбекю. Разрешено только использование газовых установок.

Кроме того, при посещении Ирландии стоит помнить, что движение на дорогах является левосторонним, подобно Великобритании. Переходя дорогу, необходимо сначала посмотреть направо, а затем налево. Это также важно учитывать при использовании общественного транспорта или при управлении автомобилем.

Итак, Ирландия имеет ряд запретов, которые регулируют различные аспекты жизни граждан и туристов. Необходимо соблюдать эти правила, чтобы не нарушать законодательство страны и избежать нежелательных последствий.