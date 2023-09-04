Основные и важные Законы Ирландии для туристов

Один из наиболее известных и часто упоминаемых запретов - это курение в общественных местах. С 2004 года в Ирландии запрещено курить в барах, кафе, магазинах, торговых центрах и на рабочих местах.
Вместе с тем, общественные учреждения могут предоставлять клиентам специальные места для курения. Сумма штрафа за нарушение этого правила может достигать 3000 евро.
Также в Ирландии запрещено курить в салоне автомобиля, независимо от того, являетесь ли вы водителем или пассажиром. Кроме того, пить спиртные напитки в автомобиле также запрещено.
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Еще один запрет, который следует учитывать при посещении Ирландии, связан с мусором. Выбрасывать мусор на улице или из окна автомобиля на проезжей части запрещено, а за нарушение этого правила можно получить штраф в размере до 1500 евро.
До недавнего времени в законодательстве Ирландии также существовал запрет на богохульство. Однако референдум, который прошел в 2018 году, отменил это ограничение.
Теперь никто не будет преследоваться или осуждаться за антирелигиозные высказывания. Это важно для туристов, которые могут свободно выражать свои убеждения.
Еще один запрет, о котором следует помнить, заключается в том, что в парках Ирландии запрещено разводить костры и использовать угольные барбекю. Разрешено только использование газовых установок.
Кроме того, при посещении Ирландии стоит помнить, что движение на дорогах является левосторонним, подобно Великобритании. Переходя дорогу, необходимо сначала посмотреть направо, а затем налево. Это также важно учитывать при использовании общественного транспорта или при управлении автомобилем.
Итак, Ирландия имеет ряд запретов, которые регулируют различные аспекты жизни граждан и туристов. Необходимо соблюдать эти правила, чтобы не нарушать законодательство страны и избежать нежелательных последствий.
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