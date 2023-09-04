Негласные законы ирландцев, к которым стоит прислушаться иностранцу

12:02 2023-09-04

Соблюдение этих негласных правил и традиций поможет вам избежать неприятностей и создаст хорошее впечатление о вас в глазах ирландцев. И не забывайте наслаждаться прекрасной страной с ее богатой историей, культурой и гостеприимными жителями.

Первое, что необходимо запомнить, это различие между ирландцами и англичанами. Несмотря на близость географического расположения, ирландцы и англичане имеют разные истории и культуры.

Ирландия на протяжении многих лет была под влиянием Великобритании, и поэтому любое упоминание об Англии может задеть национальные чувства ирландцев. Следует избегать обсуждения этой темы, чтобы не вызвать негативные эмоции.

Также стоит избегать обсуждения религиозных взглядов с малознакомыми людьми. Религия играет важную роль в ирландской культуре, и мнения могут быть очень разными. Для избежания конфликтов и недоразумений, лучше избегать этой темы в разговорах.

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    Следует помнить, что определенные жесты могут быть оскорбительными в ирландской культуре. Например, V-образный жест средним и указательным пальцами, поднятыми к собеседнику тыльной стороной ладони, считается оскорбительным и может быть расценен как угроза физической расправы. Этот жест имеет исторические корни и связан с ирландскими лучниками. В общественных местах следует избегать его использования.

    Следующее правило, которое стоит запомнить – уважение к личному пространству. Ирландцы не любят, когда их пространство нарушается, поэтому избегайте бросаться с распростертыми объятиями или проявлять фамильярность, особенно если вы только знакомитесь с людьми.

    Лучше при знакомстве ограничиться рукопожатием. В то же время, ирландцы известны своей гостеприимностью и всегда готовы помочь туристам, например, подсказать дорогу или вызвать такси. Если у вас возникнут вопросы или нужна помощь, не стесняйтесь обратиться к местным жителям.

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