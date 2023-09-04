Русская кухня: продукты, о которых американцы мечтали

Первое место в списке удивительных русских продуктов занимает водка. Американцы полюбили этот высокоградусный напиток не только за его вкус, но и за культуру его употребления.

Увидев, как русские пьют водку и обязательно закусывают ее ломтиком соленого огурца, американцы испытали своеобразный шок. Буквально через несколько лет, в 1970 году, в Америку был налажен импорт русской водки.

Одним из самых удивительных продуктов, о котором рассказывали американцам, была черная икра. Представление о том, что баночку этой драгоценной деликатесной рыбьей икры можно было приобрести в советских гостиницах и буфетах, поразило их воображение.

Врачебная практика СССР придавала этому продукту особую ценность, считая его богатым источником микроэлементов и железа, и даже назначала его пациентам в лечебных целях.