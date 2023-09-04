Русская кухня: продукты, о которых американцы мечтали

Первое место в списке удивительных русских продуктов занимает водка. Американцы полюбили этот высокоградусный напиток не только за его вкус, но и за культуру его употребления.
Увидев, как русские пьют водку и обязательно закусывают ее ломтиком соленого огурца, американцы испытали своеобразный шок. Буквально через несколько лет, в 1970 году, в Америку был налажен импорт русской водки.
Одним из самых удивительных продуктов, о котором рассказывали американцам, была черная икра. Представление о том, что баночку этой драгоценной деликатесной рыбьей икры можно было приобрести в советских гостиницах и буфетах, поразило их воображение.
Врачебная практика СССР придавала этому продукту особую ценность, считая его богатым источником микроэлементов и железа, и даже назначала его пациентам в лечебных целях.
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Пельмени стали настоящей изюминкой русской кухни для американцев. Им казалось невероятным сочетание мяса разных сортов, завернутого в кусочки теста. Подавались пельмени вареными, с сметаной и зеленью, и это вызывало много удивления у западных гостей.
В Америке популярны были панкейки — маленькие блинчики, которые американцы обычно ели в качестве десерта с различными сладкими начинками.
Когда американцы пробовали русские блины, они ощутили что-то знакомое, но в то же время эти блины вызывали недоверие. Ведь предлагались не только сладкие начинки, но и такие необычные варианты, как блины с ветчиной, рыбой или сметаной. В конечном итоге, сомнения сменялись приятными улыбками, и русские блины стали популярным блюдом.
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Американцам также нравились качественные молочные продукты, производимые в СССР. Молоко, творог, сливки стали хитом среди иностранных граждан.
Особенно популярными стали мороженое и сырники. Американцев поразила идея кушать "обжаренный творог", и сырники заняли особое место в их сердцах и стали одним из лучших мировых десертов.
Однако существуют и блюда, которые оставили американцев в замешательстве. Они под вопросом понимали прелесть русского холодца, не могли понять смысл окрошки и не могли уловить привлекательности селедки под шубой.
В то же время, американцы тоже имеют свои привычки и блюдо, которые трудно понять для русского мира.
Итак, русская кухня поразила американцев своими необычными продуктами, запахами и традициями. Каждое блюдо внесло свою изюминку в образ и воспоминания о России, оставив след в сердцах вернувшихся домой американцев.