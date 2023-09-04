Гений математики Григорий Перельман отказался от миллиона долларов и закрылся от общества

Имя величайшего математика Григория Перельмана не так давно прогремело по всему миру. Дело в том, что он сумел доказать гипотезу Пуанкаре, над которой его коллеги бились многие сотни лет.

Затем Перельман поразил человечество, отвергнув самую престижную награду за достижения в математике — медаль Филдса.

А также - причитающуюся за такое научное достижение премию в миллион долларов. Почему великий учёный решил так поступить? Почему предпочел жизнь бессребренника и вообще ушел в затворники?

Как рождаются гении

Григорий Яковлевич Перельман родился в 1966-м году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Отец будущего светила был простым инженером. Любовь к этой науке мальчику привила мама, Любовь Лейбовна Перельман, которая была преподавателем математики.

В школе мальчик проявлял способности ко многим предметам, но математика была самым любимым из них. Во время учёбы Перельман не раз побеждал в олимпиадах. Одну из своих первых наград - золотую медаль - получил на Международной математической олимпиаде в Будапеште в 1982-м году.

Поступил в Ленинградский государственный университет, на механико-математический факультет его зачислили без экзаменов. Затем пошел в аспирантуру, защитил кандидатскую.

Молодой ученый получил приглашение в США, где несколько лет жил и работал. Однако потом вернулся в Россию.

Открытие тысячелетия

По возвращении Перельман уволился с работы, прервал связи с коллегами и с головой погрузился в науку. Вскоре стало известно, что он доказал гипотезу Пуанкаре.

Григорий сделал то, чего не могли сделать именитые математики мира в течение нескольких столетий. Гениальный математик изложил свое решение в нескольких публикациях в Интернете.

Учёного опять пригласили в Америку, там он в разных университетах прочел целую серию лекций и встретился со многими знаменитыми учеными.

Затворник и бессребренник

Открытие Перельмана названо «открытием тысячелетия». В 2006-м году учёному за это присудили международную премию «Медаль Филдса». Награды он удостоен «За вклад в геометрию и его революционные идеи в изучение геометрической и аналитической структуры потока Риччи».

Но гений отказался от премии. Аргументировал это несогласием с организацией математическое общество. Перельман считает его устройство несправедливым. Он также добавил: «Я знаю, как надо управлять Вселенной. Скажите, зачем в таком случае мне бежать за миллионом?».

А вскоре математик и вовсе закрылся от общества. Он по-прежнему живёт с пожилой матерью на окраине Санкт-Петербурга. Мужчина не женат, не имеет детей. Что неудивительно: он женат на науке.

Перельман непритязателен в еде и быту, его не интересует мода. Ввиду отсутствия автомобиля передвигается пешком, уверяя, что ходьба помогает активизировать работу мозга. В день старается проходить до 40 километров. Ну, а общественность ждет его новых открытий.