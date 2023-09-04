Ловля рыбы на рака и рачье мясо

Этот вид наживки может привлечь таких хищников, как сом, налим, щука и угорь, а также даже непривередливую плотву. Добыть раков и их мясо - задача несложная. Это можно сделать с помощью раколовок или просто, исследуя водоем и проверяя укрытия на дне, где они могут скрываться. Часто раки находятся под корягами, камнями и другими предметами, предоставляющими им защиту. Также их можно искать ночью, используя фонари и резиновые сапоги с подсаком.

Хранение раков и раковой наживки

Раки достаточно живучи и могут выживать без воды довольно долго. Многие рыболовы на водоемах хранят их в плетеных корзинах, наполненных влажными водорослями. Однако важно помнить, что раковую наживку следует держать в тени, чтобы она не подвергалась воздействию солнечных лучей, которые могут сделать ее непригодной для использования.

Ловля на целого рака

Для успешной ловли с использованием рака важно использовать мягкие линяющиеся особи. Раки линяются несколько раз в сезон и этот процесс продолжается до конца лета. Если рак достаточно мягкий, его можно насадить на крючок даже с клешнями. Однако, если рак только начал линять или его кожа уже затвердела, необходимо удалить грубые части, такие как клешни. Важно отметить, что для этой наживки следует использовать подходящий крючок, соответствующий размеру рака.

Правильное насаживание рака на крючок

Для надежного крепления рака на крючке рыболовы обычно вставляют его с конца хвоста, протягивая крючок через тело до первой пары ног, затем выводят его наружу и снова втыкают в тело, чтобы жало крючка вышло в районе головы или глаз. Этот способ крепления обеспечивает надежное удержание наживки и позволяет рыболову успешно использовать ее для ловли хищной рыбы.