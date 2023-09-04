Стала как Майкл Джексон: поклонники оценили результат пластики Бони

43-летняя ведущая ТВ, блогер и модель Виктория Боня в первый раз продемонстрировала свое лицо после пластики, за которую выложила 250 USD (примерно 25 000 000 в переводе на российские рубли) в личном блоге в запрещенной сегодня в РФ соцсети.
Знаменитость поделилась роликом из особняка немецкого дизайнера Филиппа Плейна в Лос-Анджелесе.
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Фанаты Бони были шокированы результатами пластики лица, сравнив ее с лицом покойного поп-исполнителя Майкла Джексона и уличив в "заниженной самооценке и неприятии себя".
Одна из подписчиц возмутилась: "Нос 1000% тоже переделан! Перекройка лица - абсолютное непринятие себя и неуверенность в себе. Я увидела черты Майкла Джексона."
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Еще один фолловер назвал Викторию живым примером того, что внешность нельзя перекраивать.
Некоторые подписчики также усомнились в профессионализме врача, изуродовавшего модель из РФ. Стоит отметить, что сама Боня нахваливала пластического хирурга, уверяя, что его клиентками являются звезды Голливуда.
Одна из интернет-пользовательниц выразила надежду, что отек губ вскоре уменьшится, сравнив "нашу" модель с афроамериканской коллегой Наоми Кэмпбелл.
Была и такая поклонница блогерши, которая "посочувствовала" ей: "Боже, что вы с собой сделали! На видео просто жесть. Теперь будет не бедная Настя, а бедная Вика!"
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