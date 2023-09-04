Стала как Майкл Джексон: поклонники оценили результат пластики Бони

Одна из подписчиц возмутилась: "Нос 1000% тоже переделан! Перекройка лица - абсолютное непринятие себя и неуверенность в себе. Я увидела черты Майкла Джексона."

Фанаты Бони были шокированы результатами пластики лица, сравнив ее с лицом покойного поп-исполнителя Майкла Джексона и уличив в "заниженной самооценке и неприятии себя".

Еще один фолловер назвал Викторию живым примером того, что внешность нельзя перекраивать.

Некоторые подписчики также усомнились в профессионализме врача, изуродовавшего модель из РФ. Стоит отметить, что сама Боня нахваливала пластического хирурга, уверяя, что его клиентками являются звезды Голливуда.

Одна из интернет-пользовательниц выразила надежду, что отек губ вскоре уменьшится, сравнив "нашу" модель с афроамериканской коллегой Наоми Кэмпбелл.

Была и такая поклонница блогерши, которая "посочувствовала" ей: "Боже, что вы с собой сделали! На видео просто жесть. Теперь будет не бедная Настя, а бедная Вика!"