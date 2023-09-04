Собаки мелких пород могут дрожать не только от холода

От холода малыши чаще всего дрожат по причине отсутствия слоя подкожного жира. Но это не самая главная причина.

У маленьких собачек очень подвижная психика, поэтому они могут вздрагивать от перевозбуждения, резких звуков и прочих стрессовых факторов.

Часто чуткие хозяева остро реагируют повышенным вниманием к питомцу, если замечают, что кроха дрожит. Поэтому собачка может таким образом добиваться к себе внимания, что не следует поощрять.