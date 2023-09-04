Безответная любовь: как справиться с переживанием невзаимности

Первое, что нужно сделать страдающему, это взять в фокус внимания проблему отсутствия любви к себе и проработать ее со специалистом либо самостоятельно. Задача: принять, что самый достойный любви человек в вашей жизни это вы сами.

Написать на листке список выгод от безответной любви, а на второй его стороне аналогичный список того, что вас ждет от взаимных отношений.

После этого составьте еще один список значимых для вас качеств в партнере, и распишите, как вы будете ощущать себя, и каким будет ваше поведение в отношениях, где вы любимы.