Психолог рассказал, как можно влюбить в себя объект воздыханий

Прием, конечно, нельзя назвать панацеей, но попробовать стоит. И здесь в первую очередь важно отойти от собственных хотелок, и сконцентрироваться на потребностях объекта любви.

Начните проявлять заботу и внимание к тому, кто вам приглянулся, первыми. Но делайте это ненавязчиво, от души, и не ждите немедленного ответа.

Вы, ведь, желате тому, в кого влюблены, самого лучшего, поэтому начните с того, чтобы выяснить, что он любит, чем увлекается, и сами сделайте желанный человеку подарок или пригласите на мероприятие, на которое он хотел бы пойти. Так у вас появится основа для общения, и шансы на взаимность вырастут.