DIOR: В 1947 году Кристиан Диор представил свою первую коллекцию, получившую название «Новый взгляд»

Коллекция Dior имела мгновенный успех, и бренд быстро стал символом роскоши и гламура.
Сегодня Dior остается одним из самых престижных домов моды в мире, известным своей высокой модой и культовыми ароматами.
Сумка Lady Dior, представленная в 1995 году, является еще одним культовым предметом, связанным с Dior.
Сумка создана в честь принцессы Дианы, известной своей любовью к Dior. Сумка Lady Dior отличается стеганым дизайном и легендарным шармом Dior в виде буквы «D» и стала символом роскоши и элегантности.
Этот аксессуар стал одним из главных атрибутов леди Ди.
Благодаря ей этот объект желания был официально переименован в «Lady Dior».
Таким образом, легендарный статус культовой сумки был официально закреплен.