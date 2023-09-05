DIOR: В 1947 году Кристиан Диор представил свою первую коллекцию, получившую название «Новый взгляд»

Коллекция Dior имела мгновенный успех, и бренд быстро стал символом роскоши и гламура.

Сегодня Dior остается одним из самых престижных домов моды в мире, известным своей высокой модой и культовыми ароматами.

Сумка Lady Dior, представленная в 1995 году, является еще одним культовым предметом, связанным с Dior.

Сумка создана в честь принцессы Дианы, известной своей любовью к Dior. Сумка Lady Dior отличается стеганым дизайном и легендарным шармом Dior в виде буквы «D» и стала символом роскоши и элегантности.

Этот аксессуар стал одним из главных атрибутов леди Ди.

Благодаря ей этот объект желания был официально переименован в «Lady Dior».

Таким образом, легендарный статус культовой сумки был официально закреплен.