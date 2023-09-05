GUCCI: Основан во Флоренции в 1921 году Гуччио Гуччи

Gucci быстро завоевал репутацию благодаря своим высококачественным продуктам, а его культовый логотип с двумя буквами G стал символом роскоши и изысканности.

Сегодня Gucci известен своим инновационным дизайном, смелыми узорами и эклектичным стилем. Сумка с логотипом в виде двойной буквы G стала культовым символом Gucci и мгновенно узнаваема.

Логотип был впервые представлен в 1960-х годах и с тех пор стал символом роскоши и изысканности.