GUCCI: Основан во Флоренции в 1921 году Гуччио Гуччи

10:52 2023-09-05

Бренд начинался как небольшой магазин кожгалантереи, специализирующийся на чемоданах и аксессуарах.

Gucci быстро завоевал репутацию благодаря своим высококачественным продуктам, а его культовый логотип с двумя буквами G стал символом роскоши и изысканности.

Сегодня Gucci известен своим инновационным дизайном, смелыми узорами и эклектичным стилем. Сумка с логотипом в виде двойной буквы G стала культовым символом Gucci и мгновенно узнаваема.

Логотип был впервые представлен в 1960-х годах и с тех пор стал символом роскоши и изысканности.

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    Bamboo, впервые представленная в 1947 году, является еще одним культовым предметом, связанным с Gucci.

    Сумка изготовлена ​​из высококачественной кожи с бамбуковыми ручками.

    Она стала фаворитом голливудских звезд, закрепив за собой статус культового аксессуара.

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