Пар Чёрного моря: Известный как «морской дым»

10:52 2023-09-05

«Морской дым» это пар, поднимающийся из Черного моря, создается влагосодержащими восходящими потоками, взаимодействующими с холодным ветром на поверхности.

В дополнение к объяснению тайны, стоящей за «паром» Черного моря, ученые также доказали, что это явление довольно распространено для микроскопических частиц воды.

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