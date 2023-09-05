В дополнение к объяснению тайны, стоящей за «паром» Черного моря, ученые также доказали, что это явление довольно распространено для микроскопических частиц воды.
Пар Чёрного моря: Известный как «морской дым»
10:52 2023-09-05
«Морской дым» это пар, поднимающийся из Черного моря, создается влагосодержащими восходящими потоками, взаимодействующими с холодным ветром на поверхности.
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Наталья Гончарова
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