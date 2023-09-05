Схождение Балтийского и Северного морей

10:52 2023-09-05

Это океанское явление было предметом горячих споров. Точка схождения Северного и Балтийского морей находится в датской провинции Скаген.

Однако из-за разного соотношения плотности морской воды две области морской воды остаются разделенными, несмотря на их слияние.

Утверждается, что это явление упоминается в Коране.

Показать следующие комментарии
Фото