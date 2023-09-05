Схождение Балтийского и Северного морей

Однако из-за разного соотношения плотности морской воды две области морской воды остаются разделенными, несмотря на их слияние.
Утверждается, что это явление упоминается в Коране.
Однако из-за разного соотношения плотности морской воды две области морской воды остаются разделенными, несмотря на их слияние.
Утверждается, что это явление упоминается в Коране.
Наталья Гончарова
Дочери исполнительницы Лолиты Милявской Еве уже 24 года. У девушки синдром Аспергера (редкая форма аутизма). Коммуникативная функция у таких людей нарушена, но наследница артистки не стесняется идти на контакт с окружающими.
Антон Райт
Шанель произвела революцию в женской моде, представив очень удобную одежду и создав простые, но элегантные модели. Сегодня Chanel остается одним из самых узнаваемых и влиятельных модных брендов в мире.
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