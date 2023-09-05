Петуния – великолепный цветок для садовой дизайнерской композиции

В современном цветоводстве приобрели популярность сорта петунии гибридной, которые различаются по размеру цветка в диаметре и формой куста – прямостоячие и стелющиеся виды.

К основным садовым группам петунии относятся следующие сорта:• Грандифлора – выделяется крупным цветком и высоким прямостоячим кустом с характерными махровыми, сильнобахромчатыми и волнистыми краями бутонов

Мультифлора – имеет небольшие размеры, но отличается обильным количеством цветков на кусте

Флорибунда – цветок и куст средних размеров, очень стойкий сорт, поэтому его широко используют для оформления больших цветников

Сурфиния – королева среди петуний, которая выделяется образованием ярких каскадов бутонов насыщенной окраски, обильным и продолжительным цветением

Петуния размножается семенами и черенками, что требует определенных навыков.

Способ размножения петунии черенкованием Маточники петуний зимой содержат в оранжереях с умеренной влажностью, достаточным количеством света и хорошей вентиляцией при температуре от 10 до 13 градусов по Цельсию.

Срезав черенки длиной 7-8 см, удаляют нижние листья и высаживают в грунт с питательным субстратом, который сверху присыпают слоем писка в несколько сантиметров. Когда черенки укоренятся (3-4 недели), их высаживают в грунт стеллажа в смесь из дерновой и лиственной земли, песка или готовый субстрат на расстоянии 7×7 см.

Побеги, достигшие длины 10-12 см обрезают, оставляя не менее 3 хорошо развитых листков на черенкование. После смыкания растения пересаживают в небольшие горшки диаметром 10 см.

Побеги расставляют по 60 штук, затем – по мере роста – по 20 штук на один метр квадратный. Все это время поддерживают температуру около 12 градусов.

После черенкования петунии зацветают на 3-4 месяц и цветут до середины ноября.

Для того чтобы вырастить петунию в домашних условиях необходимо достаточное количество света и большой запас семян. Семена высевают не ранее марта в питательную и рыхлую землю, которую предварительно пропаривают во избежание появления грибка.

Семена сеют на поверхность грунта, а затем аккуратно прижимают к нему. Горшки накрывают прозрачной пленкой, чтобы создать влажную атмосферу с поддержанием температуры не меньше 22 градусов.

Когда начинают появляться всходы, необходимо периодически снимать пленку с целью снижения уровня влажности.

Полив производят снизу, наливая воду в поддон. После того, как сеянцы немного укрепились, их пикируют и выращивают при температуре 15-18 градусов с целью интенсивного ветвления.

Перед посадкой рассады в открытую почву ее закаляют, постепенно подвергая воздействию солнечных лучей, ветра.

Рассаду следует высаживать на несменяемое место в конце мая, когда отсутствует угроза заморозков. Дистанция между растениями должна быть примерно 20 см.

Когда петунии растут после посадки, им нужен полив 2 раза в день во время жары. Затем поливают только при сильном пересыхании земли.

Для достижения обильного и долгого цветения петунию необходимо периодически подкармливать до окончания цветения.

Осенью необходимо отобрать несколько взрослых цветущих растений, которые выглядят сильными, и посадить их в горшки. Там они будут цвести в квартире всю зиму и пригодятся для весеннего черенкования.