«Охота на ведьм»: США и Китай усилили борьбу со шпионажем через смартфоны

6 сентября ряд западных СМИ распространили сведения о том, что сотрудникам государственного аппарата Китая официально запретили использовать на работе смартфоны iPhone, произведённые американской компанией Apple.

Правительство КНР никак не комментирует данную новость, однако рабочие сообщества китайцев в мессенджерах буквально кишат спамом о нововведениях, запрещающих использовать технику недружественного государства в служебное время.

Предполагается, что запрет на использование телефонов Apple китайскими чиновниками является контрсанкциями Пекина в отношении Соединённых Штатов, которые ранее активизировали давление на компанию Huawei. В действительности же США и Китай начали настоящую охоту на ведьм, пытаясь бороться со шпионажем всеми возможными способами.

Кроме того, в попытке скрыть активизацию борьбы со шпионскими технологиями чиновники КНР провозгласили курс на освобождение государства от американской техники, качественные аналоги которой производят в Китае. И действительно: зачем Пекину "айфоны", когда есть Xiaomi и Huawei?

Так или иначе, сотрудники Белого дома США не уступают своим китайским коллегам в желании раскрыть шпионскую деятельность там, где её (казалось бы) не может быть.

В частности, американским политикам официально запретили использовать TikTok на рабочих смартфонах. Казалось бы, что может быть опасного в приложении с забавными видео? Тем не менее, в Пентагоне верят, что такая программа может следить за своими пользователями, передавая данные китайской разведке.

Глядя на попытки Пекина и Вашингтона вычислить шпионаж в самых неожиданных местах складывается впечатление, что холодная война так и не закончилась. Так или иначе, охота на ведьм продолжается, и быть может американский конгрессмен, не полиставший TikTok во время обеда, невольно спас мир.