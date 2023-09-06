Историк Бальдруев рассказал, зачем Петр I ампутировал конечности, вырывал зубы и женил карликов

«Прорубивший окно в Европу» Петр I считается одним из самых ярких, но и противоречивых правителей в истории России. Первый Император Всероссийский сегодня известен, как великий реформатор и просветитель.

Но в годы правления царь славился также своими странностями. Петр I увлекался тем, что вырывал у людей зубы, имел страсть к великанам и карликам, был в восторге от разных уродств. Историк Сыдып Бальдруев рассказал «Газете.Ru», какими еще необычными интересами славился император.

Во время дипмиссии в Европу в 1697-1698 годах царь Петр Алексеевич увлекся медицинским делом. В период своего пребывания в Голландии он начал посещать уроки анатомии, наблюдал за вскрытием тел. А еще - обучился у местного мастера вырывать зубы и приобрел стоматологический чемоданчик.

Вернувшись на родину, государь стал продолжать свои практики, посещал вскрытия и операции в госпиталях и пытался делать несложные хирургические манипуляции. Скажем - ассистировал при ампутации конечностей, отчего был в восторге.

Еще больше, чем хирургия, Петра Великого увлекала стоматология. Но лечение зубов он понимал, как их ликвидацию. Царь вырывал зубы всем, ктоему попадал под руку: боярам, мещанам, которые заикнулись о боли в зубах.

Петр иногда так увлекался, что мог удалить и вполне здоровые зубы. Вырванные зубы царь складывал в мешочек. Эти «трофеи» нынче хранятся в музее антропологии и этнографии (Кунтскамере) Санкт-Петербурга, где создан реестр зубов, дерганых Петром Алексеевичем.

Всех «уродов и монстров» - в Кунсткамеру

В старейшем музее страны России хранятся не только вырванные царем зубы. В Кунсткамере нашлось место специфическому увлечению правителя уродствами и физическими аномалиями.

Все началось со знакомства Петра с коллекцией аптекаря Альберта Себы из Амстердама, собиравшего чучела животных из всех уголков мира. Некоторые экспонаты так понравились Петру I, что он их выкупил и переправил в Петербург.

На двух кораблях в Петербург были отправлены чучела броненосцев, жаб, панголинов, различных птиц, ящериц, змей.

Куда больше царь увлекался анатомией человека. Увидев коллекцию голландского анатома и врача Фредерика Рюйша, в числе экспонатов которого хранились препарированные тела и органы, младенцы с патологиями, зародыши, император скупил и их. Они находятся в Кунсткамере по сей день.

Затем у Петра I появилась навязчивая идея, которая связана с различными аномалиями. В 1704-м году был издан издал указ о доставке в Санкт-Петербург всевозможных человечьих, скотских, звериных, птичьих» монстров из всех уголков страны.

В 1718 году – подписан указ о передаче государству родившихся «уродов и монстров», назначении за них платы и штрафе - за утайку. Благодаря этому в музей передали циклопа, сиамских близнецов, двухголового ягненка и много других экспонатов с уродствами.

Карлики для смеха, великаны для войны

Интерес у Петра I вызывали также нестандартные люди - в частности, карлики. Более того, он даже решил заняться их «разведением».

С «маленькими людьми» царь впервые столкнулся в 10 лет, когда царевичу подарили придворных карликов. С одним из них, Яковом Волковым, будущий император почти не расставался.

Петр устраивал ролевые игры с участием лилипутов, заставлял их изображать сражения и походы. Карликов переодевали в мундиры, заставляли маршировать ротами. На придворных торжествах карлики выпрыгивали из тортов и радовали танцевальными представлениями.

Когда самодержец вырос, решил "размножать" лилипутов для «увеселений». Для этого он организовал свадьбу Волкова и с любимой лилипуткой. На торжество по указу царя созвали всех карликов страны. Жениха и невесту венчали в церкви, позже собрали на празднике уже в доме князя Александра Меншикова.

Петр I и «нормальные» гости, по словам очевидцев, «хохотали до упаду», наблюдая за гуляниями «уродцев». Когда все закончилось, самодержец провел новобрачных в их покои и проследил, чтобы брачная ночь состоялась по всем традициям.

Но дети у лилипутов по разным причинам не появлялись, тогда царь решил «разводить» великанов. Толчком к этому стал 1717 год, когда Петр Алексеевич встретил на улице Парижа великана Николя Буржуа, рост которого был почти 2,3 метра. Правителю пришла в голову идея собрать целую армию великанов.

Петр I забрал Николя в Россию, устроил себе на службу и женил на высокой «чухонке» (раньше так называли финнов и эстонцев. Но и этот план провалился: Буржуа вскоре умер. Царь решил из этого извлечь хоть какую-то пользу, и останки великана тоже передали в Кунсткамеру.