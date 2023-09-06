Участники фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" познакомились друг с другом

За многие годы, пока существует фестиваль "Молодежь- за Союзное государство", сложилась традиция начинать его вечером знакомств.

Правда, в этом году для участников фестиваля состоялась еще экскурсия по городу Смоленску, в котором фестиваль проходит с 2022 года.

Бессменный художественный руководитель фестиваля Александр Березин в ходе своего обращения к участникам 16-го по счету фестиваля, отметил, что 16 лет - это уже возраст, причем весьма достойный.

В 2023 году в действе участвуют свыше 250 человек из примерно тридцати городов России и Беларуси, и, как и прежде, "марафон объединяет творческие силы".

Руководитель фестивального штаба Николай Кривенко, который взял слово следом, сказал, что в свое время, 18 лет назад, когда этот фестиваль только начинался, никто и представить себе не мог, что этот фестиваль будет совершеннолетним, что у него появится огромное количество друзей, родятся семьи, что лауреаты фестиваля станут телевизионными звездами.

В качестве важной детали он также обратил внимание на то, что "коллективы всегда в форме".

Каждый из коллективов представил свои номера- кто-то песню, кто-то танец, кто-то представил видеонарезку из участия своего коллектива в фестивале в разные годы.

По собственному свидетельству нашего корреспондента, импровизированная дискотека (а каждый вечер фестиваля, по многолетней традиции, завершается дискотекой) началась еще до окончания визиток участников.

А финалом вечера знакомств стала песня "Мой первый фестиваль"- в честь тех участников, кто на данном фестивале впервые.