Эксперт рассказал о динамике курса рубля в ближайшее время

17:54 2023-09-06

Непредсказуемость валютных курсов волнует рядовых обывателей и представителей корпоративного сектора. Корреспондент «Автопаруса» попросил финансового эксперта, бухгалтера с 30-летним стажем Ивана Дубовика прокомментировать ситуацию на валютном рынке.

По мнению специалиста, курс белорусского рубля формируется под влиянием ситуации, которая складывается на финансовом рынке России, поскольку экономики двух стран тесно связаны между собой.

В настоящее время российский рубль дешевеет по отношению к иностранным валютам, прежде всего это касается американского доллара и евро. Поэтому аналогичная картина складывается и с белорусским рублем, и в данном случае каких-то особо тревожных симптомов для стабильности финансового рынка в Беларуси не просматривается.

Как подчеркнул Дубовик, российский Центробанк почему-то игнорирует быстрое ослабление курса рубля, которое наблюдается в течение последних месяцев.

Представители регулятора неоднократно заявляли, что не видят рисков для стабильности финансовой системы из-за падения курса рубля, и подчеркивали, что курс формируется естественным образом на основе спроса и предложения, а его снижение обусловлено ростом импорта, что подразумевает формирование дополнительного спроса на валюту.

Эксперт подчеркнул, что российский Центробанк стал предпринимать какие-то меры для стабилизации курса рубля, включая повышение ключевой ставки, только после неоднократных настойчивых просьб со стороны Кремля и Государственной Думы. Это выглядит странным, поскольку у российского регулятора есть все инструменты для того, чтобы контролировать и, при необходимости — корректировать тенденции, складывающиеся на финансово-валютном рынке.

По мнению Дубовика, российскому Центробанку следовало бы обратить внимание на усилившийся отток капитала из России, и предпринять меры по исправлению данной ситуации.

Эксперт подчеркивает, что некоторые западные компании, прочно обосновавшиеся в России и занявшие монопольное положение в своем рыночном сегменте, не только препятствуют развитию российских предприятий, но и выводят крупные суммы валюты в оффшорные зоны. И это является одним из факторов, которые играют против российского рубля, оказывая мощное давление на его курс.

А вот активно тиражируемая информация о зависших в Индии рупиях на 30 млрд. долларов, которые Россия выручила за поставленную нефть и не может вернуть из-за неконвертируемости индийской валюты, в реальности не столь значима, как это пытаются представить некоторые высокопоставленные сотрудники Центробанка.

В любом случае, решающего влияния на ослабление рубля эти суммы не оказывают, поскольку основная часть выручки от экспорта стабильно поступает в Россию.

Что касается белорусского валютного рынка, то в настоящее время ситуация на нем фактически копирует российскую. Доллар и евро постепенно дорожают, российский рубль так же постепенно дешевеет, и в целом ситуацию можно назвать достаточно предсказуемой. В любом случае внутренних причин для резких скачков курса сегодня не просматривается.

А вот одним из заметных событий на валютном рынке Беларуси, подчеркнул Дубовик, является приведение курса скупки российского рубля в обменниках и банках к адекватным показателям.

Эксперт напомнил, что после ввода в России валютных ограничений, которые вступили в силу вскоре после начала специальной военной операции на Украине, банки и обменники Беларуси искусственно занизили курс покупки российских рублей, оставив курс продажи на реальном рыночном уровне.

В результате RUR покупали по курсу 2,9 BYN за 100 российских, а продавали по 3,6 – 4,0 BYN за 100 RUR (в зависимости от ситуации). В дальнейшем любые курса RUR касались только курса продажи, в то время как курс покупки на протяжении почти полутора лет неизменно держался в районе 2,9 – 3,0 BYN за 100 RUR.

Внятных комментариев со стороны Нацбанка Беларуси и других участников финансово-кредитного рынка, включая представителей государственных ведомств, не последовало. Единственной реакцией со стороны регулятора стало то, что в одном из интервью кто-то из его представителей сказал что-то вроде «курс покупки российских рублей складывается рыночным образом на основе спроса и предложения».

Такие пояснения с учетом сложившейся ситуации никак не могли удовлетворить ни экспертное сообщество, ни рядовых обывателей, ни представителей корпоративного сектора, поскольку не имели ничего общего с реальностью. Однако было понятно, что таким способом экономические Беларуси стремятся защитить внутренний валютный рынок от наплыва покупателей долларов и евро из России, где установлены валютные ограничения.

В такой ситуации люди, которым нужно было сдать российские рубли, не несли их в банки и обменники, а искали покупателей в Интернете или среди знакомых. В мессенджере Telegram появилось несколько чатов, в которых предлагался обмен RUR по адекватному курсу.

Как подчеркнул Иван Дубовик, с сентября ситуация с российским рублем в банках и обменных пунктах Беларуси нормализовалась.

Разница между курсами покупки и продажи RUR примерно такая же, как и о другим валютам. В настоящее время курс покупки российских рублей в обменниках и банках составляет примерно 3,3220 – 3,3250 белорусских рублей за 100 российских при курсе продажи 3,330 – 3,335 BYN/100 RUR.

Эксперт полагает, что теперь ситуация с курсом российского рубля в Беларуси пришла в норму.

Население будет сдавать RUR не на черном рынке, который исчез по естественным причинам, а в обменных пунктах и банках. Это особенно актуально для белорусов, работающих в России и получающих зарплату в российских рублях, поскольку они получили возможность обменивать их в своей стране по справедливому рыночному курсу.

Нормализация ситуации с курсом российского рубля в Беларуси была с энтузиазмом встречена представителями бизнеса, а также рядовыми обывателями.

Как подчеркнул Дубовик, было бы неплохо, если бы в Беларуси появилось больше банкоматов, где можно было бы снимать российские рубли с карточек, эмитированных российскими и белорусскими банками.