Эксперт рассказал о динамике курса рубля в ближайшее время

По мнению специалиста, курс белорусского рубля формируется под влиянием ситуации, которая складывается на финансовом рынке России, поскольку экономики двух стран тесно связаны между собой.

В настоящее время российский рубль дешевеет по отношению к иностранным валютам, прежде всего это касается американского доллара и евро. Поэтому аналогичная картина складывается и с белорусским рублем, и в данном случае каких-то особо тревожных симптомов для стабильности финансового рынка в Беларуси не просматривается.

Как подчеркнул Дубовик, российский Центробанк почему-то игнорирует быстрое ослабление курса рубля, которое наблюдается в течение последних месяцев.

Представители регулятора неоднократно заявляли, что не видят рисков для стабильности финансовой системы из-за падения курса рубля, и подчеркивали, что курс формируется естественным образом на основе спроса и предложения, а его снижение обусловлено ростом импорта, что подразумевает формирование дополнительного спроса на валюту.

Эксперт подчеркнул, что российский Центробанк стал предпринимать какие-то меры для стабилизации курса рубля, включая повышение ключевой ставки, только после неоднократных настойчивых просьб со стороны Кремля и Государственной Думы. Это выглядит странным, поскольку у российского регулятора есть все инструменты для того, чтобы контролировать и, при необходимости — корректировать тенденции, складывающиеся на финансово-валютном рынке.

По мнению Дубовика, российскому Центробанку следовало бы обратить внимание на усилившийся отток капитала из России, и предпринять меры по исправлению данной ситуации.

Эксперт подчеркивает, что некоторые западные компании, прочно обосновавшиеся в России и занявшие монопольное положение в своем рыночном сегменте, не только препятствуют развитию российских предприятий, но и выводят крупные суммы валюты в оффшорные зоны. И это является одним из факторов, которые играют против российского рубля, оказывая мощное давление на его курс.

А вот активно тиражируемая информация о зависших в Индии рупиях на 30 млрд. долларов, которые Россия выручила за поставленную нефть и не может вернуть из-за неконвертируемости индийской валюты, в реальности не столь значима, как это пытаются представить некоторые высокопоставленные сотрудники Центробанка.

В любом случае, решающего влияния на ослабление рубля эти суммы не оказывают, поскольку основная часть выручки от экспорта стабильно поступает в Россию.

Что касается белорусского валютного рынка, то в настоящее время ситуация на нем фактически копирует российскую. Доллар и евро постепенно дорожают, российский рубль так же постепенно дешевеет, и в целом ситуацию можно назвать достаточно предсказуемой. В любом случае внутренних причин для резких скачков курса сегодня не просматривается.

А вот одним из заметных событий на валютном рынке Беларуси, подчеркнул Дубовик, является приведение курса скупки российского рубля в обменниках и банках к адекватным показателям.

Эксперт напомнил, что после ввода в России валютных ограничений, которые вступили в силу вскоре после начала специальной военной операции на Украине, банки и обменники Беларуси искусственно занизили курс покупки российских рублей, оставив курс продажи на реальном рыночном уровне.

В результате RUR покупали по курсу 2,9 BYN за 100 российских, а продавали по 3,6 – 4,0 BYN за 100 RUR (в зависимости от ситуации). В дальнейшем любые курса RUR касались только курса продажи, в то время как курс покупки на протяжении почти полутора лет неизменно держался в районе 2,9 – 3,0 BYN за 100 RUR.

Внятных комментариев со стороны Нацбанка Беларуси и других участников финансово-кредитного рынка, включая представителей государственных ведомств, не последовало. Единственной реакцией со стороны регулятора стало то, что в одном из интервью кто-то из его представителей сказал что-то вроде «курс покупки российских рублей складывается рыночным образом на основе спроса и предложения».

Такие пояснения с учетом сложившейся ситуации никак не могли удовлетворить ни экспертное сообщество, ни рядовых обывателей, ни представителей корпоративного сектора, поскольку не имели ничего общего с реальностью. Однако было понятно, что таким способом экономические Беларуси стремятся защитить внутренний валютный рынок от наплыва покупателей долларов и евро из России, где установлены валютные ограничения.

В такой ситуации люди, которым нужно было сдать российские рубли, не несли их в банки и обменники, а искали покупателей в Интернете или среди знакомых. В мессенджере Telegram появилось несколько чатов, в которых предлагался обмен RUR по адекватному курсу.

Как подчеркнул Иван Дубовик, с сентября ситуация с российским рублем в банках и обменных пунктах Беларуси нормализовалась.

Разница между курсами покупки и продажи RUR примерно такая же, как и о другим валютам. В настоящее время курс покупки российских рублей в обменниках и банках составляет примерно 3,3220 – 3,3250 белорусских рублей за 100 российских при курсе продажи 3,330 – 3,335 BYN/100 RUR.

Эксперт полагает, что теперь ситуация с курсом российского рубля в Беларуси пришла в норму.

Население будет сдавать RUR не на черном рынке, который исчез по естественным причинам, а в обменных пунктах и банках. Это особенно актуально для белорусов, работающих в России и получающих зарплату в российских рублях, поскольку они получили возможность обменивать их в своей стране по справедливому рыночному курсу.

Нормализация ситуации с курсом российского рубля в Беларуси была с энтузиазмом встречена представителями бизнеса, а также рядовыми обывателями.

Как подчеркнул Дубовик, было бы неплохо, если бы в Беларуси появилось больше банкоматов, где можно было бы снимать российские рубли с карточек, эмитированных российскими и белорусскими банками.