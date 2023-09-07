Страшные и грязные секреты раскрыл новый фильм про магната и основателя журнала Penthouse Боба Гуччионе

Выпуск нового документального сериала A&E "Секреты пентхауса", раскрывающего информацию о взлете и падении основателя журнала Боба Гуччионе, скоро выйдет на экраны США.

Проект состоит из четырех частей. Он рассказывает о том, как Гуччионе относился к своей семье и другим людям. Как любил тратить свои деньги и почему его считали злодеем. Какие секреты скрывала глянцевая обложка журнала?

Его деньги

Он основал один из самых грязных журналов в Америке, и стал одним из богатейших людей в мире, - рассказал журналист Rolling Stone Джон Колапинто.

Издатель при этом жил на широкую ногу - в большом и роскошном особняке Нью-Йорка. В доме было 42 комнаты, девять уровней, импортный мрамор. Особняк украшали предметы искусства, стоимость которых оценивается в 100 миллионов долларов. В их числе были и оригинальные картины Пикассо, Шагала и Матисса.

Ванна бизнесмена стоимостью в четверть миллиона долларов была облицована золотом. 22-каратным золотом также были покрыты смесители и держатели для туалетной бумаги.

По словам дочери издателя Нины, у Гуччионе, богато прожившего свою жизнь, были большие планы и на следующую.

Папа и Кэти (президент Penthouse, а позже жена Гуччионе) часто мечтали, что они будут заморожены. Криогеника не приносила результатов, и они сказали: "Хорошо, если мы не можем обработать наше тело целиком, тогда просто отрубим себе головы, и все. Они смогут клонировать нас, когда мы вернемся”, - раскрыла тайну мечты бизнесмена Нина.

Стив Беленджер, работавший в финансовом отделе Penthouse, рассказал о странных вещах, на которые Гуччионе тратил деньги в период своего расцвета. Он рассказал:

У Боба и Кэти было два больших родезийских риджбека. Как выяснилось, он платил за ежемесячное хранение их спермы.

А когда Гуччионе был поставлен в известность о том, что финансовая ситуация журнала становится тяжелой, издатель перевел разговор на “очевидное” существование НЛО и то, как компания должна их “эксплуатировать”.

Его дети

У Гуччионе было пятеро детей, в фильме показали интервью с двумя из них. О причудах дяди также рассказали племянницы и племянники.

У младшего сына издателя Ника был непростой опыт общения с отцом. Он переехал в особняк своего отца в возрасте 13 лет, и сначала все шло как по маслу.

Нам не разрешалось общаться с девушками-моделями, - рассказал Ник. Но, когда мне было 15, и появилась возможность завести свою первую девушку, она просто оказалась "домашней". Ей было 23 года. Большинство парней могли только мечтать, чтобы заняться сексом с кем-нибудь из них. А я занимался сексом с каждой.

Но, так как Ник с подросткового возраста боролся с наркотиками и алкоголем, его отношения с отцом были напряженными.

Он говорил, что был семейным человеком. На самом деле это было не так. Он ужасно не хотел уделять внимание своим собственным детям, вмешиваться в их жизнь, - раскрыл тайну Ник. Мой отец никогда не воспринимал меня всерьез, он смотрел на меня как на неудачника. Но, может быть, у него было на это право?

Ник работал видеооператором в Penthouse и обратился к своему отцу с предложением заключить выгодную сделку для телеканала Penthouse TV. Однако тот отверг эту идею:

Если это была не его идея, если не он обсуждал сделку, она автоматически отменялась.

Жизнь дочери Нины тоже всегда была немного другой из-за особенного отца.

Мне было 8 лет, я ходила в католическую школу. Я написала: "Мой отец фотографирует обнаженных женщин" и получила пощечину. Потом они позвали мою маму, и она сказала: ”Да, это правда", - рассказала дочь бизнесмена.

Позже Гуччионе настоял, чтобы Нина в подростковом возрасте пошла на премьеру "Калигулы" - его полнометражного фильма стоимостью 17 миллионов долларов. Гуччионе хвастался, что он произведет революцию в кинематографе благодаря сочетанию чувственности и исторической точности.

Но в конечном счете фильм был расценен как похабное порно.

Я сижу рядом со своим отцом и смотрю это на большом экране, - вспоминает женщина. Это было ужасно. Я никогда не видела фильмов о сексе. Я потеряла дар речи. Он не мог и не хотел представить, как просмотр такого фильма отразится на психике девочки-подростка.

Как и ее братья, Нина работала в компании отца, но всегда чувствовала, что все это “унизительно”.

Когда Гуччионе и его компания испытывали финансовые трудности, Нина пыталась помочь исправить положение, но ее отец подумал, будто дочь пытается обокрасть его и предать. По словам Нины, тот просто “обезумел”.

Я ушла из компании, я ушла из дома, я ушла от него. Я думаю, что мои мимолетные слова, обращенные к нему, были просто: "Ты потеряешь все. Ты обанкротишься в течение шести месяцев”. В значительной степени так и случилось.

Когда Гуччионе был при смерти (он умер от рака легких в октябре 2010 года), захотел помириться с Ниной. Дочь согласилась.

Я вошла в дом и он впервые в жизни обнял меня. Он стал таким любящим, чутким, отзывчивым человеком. Это было все равно что иметь отца, которого у меня никогда не было, в течение последнего года его жизни, - вспоминает Нина.

Его модели

Модели из журнала Penthouse, которые также выступили в документальных сериалах, имели разный опыт общения с Гуччионе. Одна из них переехала в особняк издателя по соображениям удобства и необходимости.

С этого момента Гуччионе подвергал их испытанию. По словам Шерил Риксон, вскоре после ее переезда в особняк Гуччионе пригласил ее пойти на вечеринку по случаю дня рождения 82-летнего мужчины:

В конце вечера мне сказали, что я останусь с 82-летним мужчиной, потому что я был его подарком. Я пришла в ужас и вежливо отказалась. Это было обычной договоренностью.

Затем появилась любимица пентхауса Аннека Дилоренцо, которая подала иск против Гуччионе о сексуальных домогательствах на сумму 10 миллионов долларов. Девушка утверждала, что он принуждал ее к сексу с деловыми партнерами.

В конечном счете ей присудили 4 миллиона долларов. Бизнсмен был разгневан, потому что ненавидел проигрывать.

А Дженна Джеймсон рассказала, что была в группе моделей, мочившихся на камеру:

Я помню, как делала это. Это было шокирующе, красиво и новаторски.

Когда Гуччионе начал подвергаться нападкам со стороны евангелистов, он нацелился на создание более противоречивых графических материалов. У фотографа были снимки обнаженной первой чернокожей Мисс Америка Ванессы Уильямс с другой женщиной.

В доме Гуччионе жили не только модели журнала, но и многие знаменитости.

Несмотря на заоблачный финансовый успех, в конце концов правление Гуччионе подошло к концу. Свои последние дни он доживал практически без гроша в кармане в маленьком доме бывшей жены в Нью-Джерси.