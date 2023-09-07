В Японии школьницы продают себя мужчинам в возрасте, практика «эндзё-косай» зародилась еще в восьмидесятые

Практика «эндзё-косай» появилась в Японии в конце 20-го столетия, и в последние десятилетия распространилась и на другие страны Азии - Китай, Вьетнам, Южную Корею.

«Эндзё-косай» все это время вызывает бурные споры в японском обществе. Многие не могут принять того факта, что концепт данной практики завязан на несовершеннолетних и их ceкcyaльныx отношениях со взрослыми мужчинами.

Что кроется за этой практикой? Почему школьницы предпочитают свидания не с молодыми сверстниками, а с мужчинами постарше?

Все началось в 80-х

«Эндзё-косай» появилась в конце экономического бума в Японии в 1980-х годах. Школьницы старших классов внезапно поняли, что могут не искать работу, потому что многие мужчины старше 30-ти лет готовы им платить огромные деньги не только за ceкcyaльные услуги, но и за простое общение, походы в караоке, прогулки.

То есть, в переводе на русский практика «эндзё-косай» дословно переводится, как «отношения за вознаграждение».

Такие свидания практикуют в основном 16-летние старшеклассницы.

Как проходят свидания?

Японские девушки договариваются с готовыми платить им за свидания мужчинами. Обычно договоренности реализуются через специальные приложения, телефонные клубы или клубы электронной почты.

Исследователи установили, что порядка 10 процентов старшеклассниц в Японии так либо иначе вовлекаются в практику "эндзё-косай" и получают от мужчин старше 30-ти деньги и дорогие подарки за сексуальные или другие отношения.

В большинстве своём такие свидания не предполагают обязательного uнтuма. Пары ограничиваются посещениями общественных мест, общением. Но нередки случаи, когда такие отношения могут принять и романтическое направление.

Одна из японских девушеу рассказала:

Когда я нуждаюсь в деньгах, захожу в специальное приложение либо просто звоню в телефонный клуб, чтобы найти заинтересованного мужчину.

По словам девушки, таких свиданий за неделю может быть несколько.

Учитывая массовость такого явления, некоторые жители Японии опасаются, что практикующие "эндзё косай" девочки могут стать непригодными женами и матерями, потому что, став взрослыми, быстро отказываются от семейных обязательств.

То есть, они могут стать полной противоположностью древней конфуцианской теории - «хорошая жена, мудрая мать».

По некоторым данным, приобретающие подобные услуги мужчины нередко занимаются вовлечением девочек в занятие пpocтитyциeй. В связи с этим в 2017 году в Японии приняли закон, запрещающий "свидания за вознаграждение" девушкам до 18 лет.

При этом наказание за нарушение данного закона несут лишь мужчины. Оно предусматриват большой штраф или уголовное наказание до года в тюрьме.

Тем не менее, как констатирует автор канала C A E S A R на платформе Дзен, ежегодно полицейские фиксируют в стране более 200 тысяч случаев свиданий взрослых мужчин с несовершеннолетними девушками. Пока побороть эту проблему в Японии не получается.