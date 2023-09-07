Российская таежная Лолита: как сложилась судьба 15-летней девушки, которую отшельник увлек на жизнь в лесу

История отшельников Антипиных в начале двухтысячных получила в России широкую известность. Началась она еще во времена СССР. Житель Смоленска Виктор Марцинкевич имел два высших образования, ему прочили карьеру ученого. Но мужчина выбрал для себя другой путь.

Он любил природу, ходил в походы, сплавлялся по глухим рекам. А однажды ему приснилась страна Фактория, где люди жили в гармонии с природой, где не было болезней, алкоголизма. Видение так понравилось мужчине, что он решил стать похожим на жителей фантастической страны.

После окончания учебы Виктор отправился в Сибирь, и в первый же вечер в тайге сжег свой паспорт - как «позорную метку цивилизации». Следующие несколько лет провел в постоянных скитаниях.

Приобретал навыки выживания, изучал местность. Но в 1982-м был вынужден выйти к людям, понимая, что зима выдалась суровая и без запасов еды и теплого жилья холода он не переживет.

Мужчина устроился на работу в леспромхоз в селе Коротово Иркутской области. Местные девушки стали заглядываться на красавца, который не пил, не курил, не ругался. И дали забавную кличку - «Аленький».

Но Виктор выбрал себе в пару вдову с четырьмя детьми, которая была к тому же гораздо старше его. Вскоре взял и ее фамилию, став Антипиным.

Дети вдовы очень быстро привязались к Виктору: приемный папа относился к ним с добром, рассказывал много удивительных историй. Больше всех к мужчине привязалась старшая дочь Анна, слушавшая такие рассказы, как завороженная.

К своим 15 годам школьница расцвела, а рассказы отчима о загадочной Фактории ее так впечатлили, что она в какой то момент забеременела. Если бы об этом узали власти, Марцинкевичу грозил бы срок за совращение несовершеннолетней.

Вероятно, это повлияло на решение мужчины насовсем порвать с цивилизацией, и он вместе с Анной убежал в лес. Мать девушки не стала преследовать бывшего мужа и дочь. Она собрала вещи и перебралась жить на Дальний Восток.

А Анна с Виктором нашли в тайге небольшой охотничий домик, где и поселились. У них родился сын Северьян, но прожил недолго - простыл и умер. Виктор заявил, что это - естественный отбор, соответственно, и горевать нечего.

Жизнь в тайге для пары стала борьбой за выживание: их окружали дикие звери, полчища насекомых. Тем не менее, первое время они были счастливы. Молодоженам нравилось считать себя особенными людьми, которые больше не зависят от порочной человеческой цивилизации.

Через год лесной жизни у них родилась дочка. Из-за недоедания и сильных морозов у молодой матери пропало грудное молоко. Но Виктор не хотел охотиться, чтобы добыть мясо для еды: мужчина утверждал, что надо брать у природы только то, что можно добыть своими руками.

Последствия могли быть печальными, но семью выручил отбившийся от стада олень, который пришел прямо к их дому. Анна варила оленье мясо, пережевывала и полученным пюре кормила дочь. В честь спасшего их оленя пара и назвала дочь Оленьей.

Весной семья все же перебралась жить поближе к деревне. Виктор устроился в местный лесхоз, но вскоре предприятие закрыли. Антипины опять ушли в лес и ели то, что давала природа: грибы, ягоды, рыбу.

У пары родились еще четверо детей. Антипин сам принимал роды, обучал детей грамоте. Один из малышей, шестилетний Ваня, к сожалению, умер от энцефалита, который появился у него после укуса клеща.

Возможно, мальчика можно было бы спасти, но его отец наотрез отказывался от медицинской помощи - дескать, если ребенок умрет, так тому и быть - это естественный отбор.

Смерть второго ребенка подкосила Аню, и она наконец трезво взглянула на вещи. Виктор все это время убеждал ее, будто человеческая цивилазация является рассадником ненависти и порока, где живут «нелюди».

Став матерью, Анна беспокоилась о детях и их будущем. Она не хотела, чтобы сыновья и дочери повторили ее судьбу. Когда женщина заговорила о «выходе в мир», супруг отнесся к этому негативно и даже запретил жене и детям думать о таком.

Виктор по-прежнему мечтал о создании собственной Фактории. Тогда Анна решила действовать на свой страх и риск, и в ноябре 2002 года, когда муж ушел на дальний промысел, женщина с детьми направилась к ближайшей деревне Сереброво в Иркутской области.

Администрация и сельчане тепло приняли Аню и ее детей. Им выделили дом и на первое время снабдили всем необходимым. После жизни в маленькой таежной избушке новый дом показался Ане хоромами.

Семья в лесу ютилась в лачуге два на два метра. По словам Анны, когда семья укладывалась спать, ей просто не хватало места и она вынуждена была спать сидя.

Дети быстро привыкли к новому миру - все, кроме Оленьи. Девушке не нравилась цивилизация, она скучала по лесу. Оленья часто навещала отца, она же принесла известие о его гибели. Оленья нашла Виктора мертвым в лесной избушке.

Семья постепенно обжилась на новом месте. Мать и дети разбили небольшой огород, ходили в лес за ягодами и грибами. Аня, как многодетная мать-одиночка, стала получать пособие, а дети пошли в школу. Со временем вышла замуж повторно.

Сегодня все дети Антипиных взрослые. Парни завели собственные семьи, отличаются трудолюбием, не пьют и не курят. Оленья дольше всех тосковала по отшельнической жизни, но потом привыкла и взяла новое имя - тепрь ее зовут Аленой.

Тем не менее, уроки Фактории для семьи Антиповых не прошли даром. Все хорошо знают и любят тайгу, что помогаетим добывать дополнительное пропитание. Уходя на промысел, они даже припасов не берут с собой - все нужное там дает природа.