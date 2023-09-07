Погребение в воде предлагают ритуальные компании в Британии

Поставщик ритуальных услуг в Британии предлагает новый вид услуг: ресомацию вместо знакомой кремации. По словам экспертов, это позволит сократить углеродный след покойника, и при этом лишний раз не использовать земельные ресурсы.

При таком методе тело погружается в герметичную камеру (ресоматор), куда наливается раствор гидроксида натрия.

Процесс растворения тела в капсуле со 160-градусной водой, обработанной щелочью, станет доступен британцам уже в конце 2023 года. Это будет первый законный метод утилизации трупов со времени принятия в стране Закона о кремации, которое датируется 1902-м годом.

Такая практика считается законной в большинстве штатов Америки, а также в Канаде и Южной Африке. Она разрешена и в Великобритании, однако использовалась лишь в ограниченных испытаниях, цель которых - проверка безопасности полученного раствора при его выпуске в дренажную систему.

Утверждается, что углеродный след примерно вдвое меньше, нежели при кремации с использованием газового топлива. В результате данного процесса остаются лишь кости, которые потом измельчают в порошок и возвращают семье - как и кремированный пепел.

В компании, которая намерена оказывать данную услугу, заверили, что утилизация жидкости влияния на качество очистки сточных вод влияния не окажет.

Как показали опросы, ранее британцы не слышали о подобной практике. Но, когда им объяснили суть действия такого процесса, треть жителей страны заявили, что готовы выбрать для собственных похорон метод ресоматизации, акваматизации или щелочного гидролиза.

При классической кремации в атмосферу выделяется 245 килограммов углерода, то есть годовой эффект составляет примерно 115 150 тонн углерода. Это равно электроэнергии для 65 000 домохозяйств.

Как работает гидрометод утилизации? Похороны проходят в обычном режиме, тело лежит в гробу. Затем для водной кремации его предстоит завернуть в шерстяной саван и поместить в "биосумку" из кукурузного крахмала.

После этого оно помещается в герметичную камеру с 95-ю процентами воды и оставшимся гидроксидом калия, жидкость нагревают до плюс 160C. Через 4 часа все, кроме скелета, уже будет растворено.

Компания Yorkshire Water после тестирования в 2020-м дала согласие на сброс состава в обычную дренажную систему, убедившись в отсутствии риска и образцов ДНК.