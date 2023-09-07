Ночное освещение на дачных улицах: за и против

Выяснилось, что активными противниками ночного освещения на улицах являются представители преимущественно старшего поколения.

Так, пенсионеры Антон Викторович и Галина Борисовна Алдонины из садового товарищества «Фарфорист» Минского района полагают, что ночной свет на улицах приведет к значительному увеличению размера членских взносов за счет дополнительного расхода электроэнергии.

Поскольку пенсионеры живут небогато (две пенсии в сумме едва дотягивают до 1300 рублей в месяц), для них даже небольшое удорожание является ощутимым.

Аналогичного мнения придерживаются Игорь Валентинович и Евгения Сергеевна Матюшко — пенсионеры из расположенного по соседству садового товарищества «Камвольщик». Они выступают категорически против ночного света и максимум, на что согласны — это чтобы его включали часов до 11-12 вечера. По их мнению, ночью люди отдыхают, и зря жечь электричество ни к чему.

Дополнительным аргументом против является то, что возле дома Матюшко установлен столб с фонарем, который при включении светит прямо в комнаты и мешает спать.

А вот 37-летний Геннадий Пасеко и его 35-летняя жена Тамара из садового товарищества «Журавинка» в Узденском районе считают, то свет ночью на дачных улицах должен гореть обязательно. Аргументы о дороговизне электроэнергии, по их мнению, в данном случае несостоятельны: нужно ставить светодиодные фонари, которые светят ярко, но потребляют минимум электричества.

Если разделить стоимость ночного освещения на всех членов кооператива, получится совсем незначительная сумма — в пределах нескольких рублей в год.

Зато по улицам будет комфортно гулять в любое время суток — а ведь многие дачники любят летние ночные прогулки. Кроме этого, ночное освещение наверняка отпугнет мелких воришек, которые могут промышлять в темноте и похищать все, что попадется под руку (от садового инвентаря до урожая), а также заниматься воровством из автомобилей (многие дачники не закрывают их на ночь).

Очевидно, что мнения дачников относительно ночного освещения улиц зачастую диаметрально противоположны. Что касается действующего законодательства, то оно предоставляет садовым товариществам самостоятельно принимать решение по данному вопросу.

На собрании членов кооператива проводится голосование, результаты которого являются основанием для включения фонарей в темное время суток или отказа от вечернего и ночного освещения.

Этим объясняется тот факт, что иногда в одном кооперативе на улицах ночью, горит свет, а расположенное по соседству такое же товарищество находится в полной темноте.

В некоторых кооперативах принимают компромиссное решение: свет ночью включают, но не на всех фонарях, а лишь на части из них.

Так, на улице, на которой установлено десять фонарей, включают три-четыре из них. Но опять же — этот вариант возможен только при одобрении его на общем собрании членов садового товарищества.