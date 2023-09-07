Миллиардер Илон Макс высказал обвинение дочери-трансгендеру, но причина не в смене пола

Илон Маск - один из самых умных людей на планете. Он всерьез говорит об угрозе искусственного интеллекта и о вероятности того, что люди живут в виртуальном мире. Но при этом сталкивается с вполне приземлёнными проблемами.

В прошлом году сын миллиардера Ксавье Маск заявил, что он трансгендер. 18-летнего юношу теперь зовут Вивиан Дженна Уилсон. Но проблема собственной идентичности, как отмечает автор канала Странствия поэта на платформе Дзен, не всегда скрывается в желании стать тем, кем себя ощущаешь внутри.

Любой родитель либо врач, который стерилизует ребенка до момента, пока тот не стал взрослым и сам дал на это согласие, должен до конца жизни отправиться в тюрьму, - так в Твиттере написал Илон Маск, протестуя против моды на смену пола у детей.

Но Вивьен добилась (или добился?) такого разрешения через суд в 2022-м году. И заявила, что не хочет иметь с отцом ничего общего. По всей вероятности, умный и рассудительный Маск не смог объяснить ребёнку, чем это может потом обернуться.

Психологи заявляют: отпрыски богатых родителей на эти риски идут из-за недостатка внимания. Такой новый вид бунта либо протеста хорошо работает на пиар.

Но разве у человека нет права на такую операцию, коль он сам так решил? - задается вопросом автор.

Конечно, имеет. Но надо учесть, что смена пола - не просто дорогостоящая операция. Кроме того, для перехода требуется постоянный приём дорогих гормонов. Такое в США могут позволить себе далеко не все.

Кто-то подметил, что протест ребёнка миллиардера связан с резкими заявлениями Маска по поводу трансгендеров. Бизнесмен написал, что к таким людям не надо обращаться «он» и «она», что вызвало всплеск возмущений в обществе - дескать, учёный совсем не понимает чувства таких людей.

Трансгендер в среднем живет до 45-50 лет. Человек, совершая переход, обрекает себя на постоянный приём лекарств и почти сознательную инвалидность. Хотя наука в вопросах по смене пола и продвигается, пока не может обеспечить этим людям комфортную жизнь.

Футурологи уверены, что через полсотни лет человек сможет по желанию спокойно менять пол туда-обратно - так, как сегодня мы меняем цвет волос. Но нынче это рискованная затея, и она может обернуться рядом болезней.