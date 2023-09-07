Михаил Лермонтов почти за девяносто лет предсказал будущее России

Одно из стихотворений Михаила Лермонтова и сегодня привлекает внимание как литературоведов, так и мистиков.

Можно подумать, что русский поэт обладал великим пророческим даром: он очень емко и мощно описал события, которая произошли в Россией через 87 лет после того, как были написаны эти проникновенные строки. Речь идет о стихотворении "Предсказание".

Тревожное лето

Лермонтов - не единственный русский поэт XIX – начала ХХ века, который предсказал грядущие потрясения страны. О них с разной степенью силы, а также ясновидения, писали Пушкин, Тютчев, Блок.

Но эти стихи Лермонтова, как особо пророческие, из общего ряда выделил русский философ Николай Бердяев, отметил автор канала "История России" на платформе Дзен.

Поэту тогда было 15 лет. Жаркое, тревожное лето 1830-го года доставило много пищи его пытливому уму и чувствам. Во Франции свергнули династию Бурбонов, в России - разворачивалась эпидемия холеры.

Непродуманные правительством карантинные меры, принудительное, однако примитивное, лечение и, как следствие, - рост смертности, вызывали периодические народные выступления, жестоко подавлявшиеся властями.

В этот момент на свет и появилось стихотворение юного Лермонтова, в котором есть такие строки:

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет.

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь.

Не фальшивка ли?

По условиям царской цензуры, стихотворение в России не могли напечатать. Где же оно увидело свет?

«Предсказание» впервые было опубликовано на русском языке в 1862-м году в Берлине - в сборнике «М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, не вошедшие в последнее собрание сочинений».

Под собранием подразумевалась книга «М.Ю. Лермонтов. Сочинения», которая вышла в 1960-м году в Санкт-Петербурге под редакцией С.С. Дудышкина. Издатель сделал пометку к «Предсказанию», где утверждалось, что на листке со строками юный поэт дописал: «Это мечта».

То есть, получалось, как будто бы описываемая в стихах картина бедствий и разрушения России была мечтой юного Лермонтова.

В юности многие переживают увлечения радикализмом. Но это не слишком ли? - пишет автор блога.

К тому же, считает, непонятно, как к анонимному берлинскому издателю мог попасть листок с оригинальным текстом "Предсказания".

Давайте вспомним, что в России начало 1860-х годов – период активизации революционных элементов. Страну наводнили прокламации «Молодая Россия» авторства Петра Заичневского. В них почти точь-в-точь с «Предсказанием» Михаила Лермонтова обещаются будущие потрясения. И им приписывается благодетельная роль, - напоминает блогер.

Он также отметил, что Чернышевский примерно в это время написал громкий роман «Что делать?», на который сразу «запали» фанатики и доктринёры. Студенты почти практически становились нигилистами. А в Лондоне на средства банкира Ротшильда стали создавать прообраз будущей ленинской «Искры».

Быть может, публикация «Предсказания» от имени великого русского поэта была частью информационной войны, которую Запад вел против Российской империи уже тогда?