Королевство Свазиленд в Африке побило рекорд по числу больных СПИДом: здесь инфицировано более трети населения

Королевство Свазиленд (или королевство Эсватини) на карте Африки найдет не каждый. Чем оно знаменито?

Площадь этой страны - 17 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с Израилем или Кувейтом. Население - около 1,1 миллиона человек. Но еще десять лет назад жителей было больше - порядка 1,35 миллиона человек.

Страной 37 лет правит король Мсвати II. Примечательно, что уровень грамотности здесь один из самых высоких на африканском континенте: более 80 процентов населения как минимум закончили начальную школу.

Но есть одно "но": средняя продолжительность жизни за 10-15 лет сократилась вдвое - с 62-х до 32-х лет. Почему?.

Причина, отмечает автор канала "Жизнь в движении" на платформе Дзен, не в голоде. Дело в том, что в Свазиленде около 40 процентов граждан являются носителями ВИЧ. То есть, в целом - порядка 300 тысяч человек.

Из-за ВИЧ население королевства за десять лет уменьшилось почти на 250 тысяч человек: без поддерживающего лечения люди просто умерли.

Но внешне, отметил автор, здесь все выглядит пристойно:

По улицам ездят дорогие авто, есть супермаркеты, улицы столицы чистые и культурные. Безопасно и много туристов из соседней ЮАР.

Но бросается в глаза, что на улицах практически не видно пожилых людей.

Отношение к ВИЧу у местных жителей любопытное. С одной стороны, тематических плакатов на улицах не видно. Однако в магазинах и на пограничных переходах установлены специальные ящики с бесплатными презервативами, - поделился наблюдениями блогер.

Но эти нюансы не мешают королю Мсвати III содержать многочисленных жен и устраивать выборы очередной невесты. Это делается раз в году во время так называемого «Танца Тростника».

Во время праздника тысячи обнаженных девушек пляшут перед королём, и он выбирает очередную невесту. По некоторым данным, у короля уже есть 36 детей от 15-ти жен, но точка в женитьбе и деторождении пока не поставлена.