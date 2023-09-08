Вечеринка Burning Man провалилась, весь бомонд разбежался: теперь кто-то должен убрать горы мусора

Все мусорные баки были забиты до отказа. Окрестные территории усеяны оставленными застрявшими машинами, коврами, мебелью, палатками и мусором.
Вечеринка закончена, пришло время заняться уборкой. Организаторы фестиваля за 3 недели должны убрать, все, что осталось после его участников.
Импровизированный город раскинулся на 10 квадратных километров пустыни Блэк-Рок в штате Невада.
Уложиться в отведенные сроки организаторы вряд ли успеют, потому что мусора накопилось очень много.
Возле близлежащих продуктовых магазинов в населенном пункте Рино были вывешены надписи, запрещающие выбрасывать мусор проезжающим мимо участникам фестиваля.
Автомойки отказывались обслуживать автомобили, сплошь заляпанные грязью и глиной.
Как известно, главный принцип участников "Горящего человека" - убирать за собой следы своего пребывания. Однако делают это не все.
В последние годы среди тех, кто посещает Burning Man, появилось много новичков - людей с большими деньгами и с полным отсутствием гражданской ответственности.
В отличие от "ветеранов" мероприятия, богатая элита относится к окружающей среде с пренебрежением.
Особенно сложная ситуация возникла в этом году связи с проливными дождями, которые затопили всю территорию фестиваля.
Многие люди спешно покидали пустыню, совершенно не заботясь об уборке мусора.
Согласно разрешению, выданному Бюро по управлению земельными ресурсами США (BLM), организаторы фестиваля должны убирать обширную территорию после завершения события, когда все автомобили покинут Блэк-Рок.
Это участок, простирающийся более чем на 160 км к северо-востоку от Рино. Дождь, сорвавший мероприятие, может теперь повлиять на сроки уборки.
Люди были не готовы к отъезду, они экстренно покидали лагеря неубранными раньше даты завершения фестиваля.
Кто-то возвращается, чтобы навести порядок и забрать свои вещи. Однако это лишь незначительная часть участников.
Согласно правилам BLM, территория для проведения мероприятия предоставляется на 66 дней, 31 день уходит на строительство временного города, 9 - на саму тусовку, 26 - на уборку.
В прошлом году фестиваль проводился впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии.
По окончании организаторы с трудом смогли пройти проверку контролирующих органов.
Это была одна из грязнейших вечеринок, хотя люди должны были по уставу участников убирать за собой.
Мусорные баки были заполнены доверху ковровыми дорожками, палаточными колышками, пластиком, стеклянными бутылками, картонными коробками.
Мусор был также разбросан по территории проведения фестиваля.
Помимо утилизации мусора, уборка включает выравнивание высохшего дня озера большими граблями, закрепленными на грузовиках, а таке сбор отходов, остающихся на часто посещаемых окрестных магистралях.
В этом году уборка обещает быть еще более сложной и долгой.
Помощь в этом деле организаторам оказывают наиболее сознательные участники мероприятия, специально задержавшиеся для наведения порядка.
Александр Элмендорф:
Это национальная заповедная зона, и частью нашей миссии является оставить ее в таком хорошем состоянии, в каком мы ее нашли. Это значит, что нужно убрать каждую кровать, посуду, каждый окурок.