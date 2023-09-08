Вечеринка Burning Man провалилась, весь бомонд разбежался: теперь кто-то должен убрать горы мусора

Все мусорные баки были забиты до отказа. Окрестные территории усеяны оставленными застрявшими машинами, коврами, мебелью, палатками и мусором.

Вечеринка закончена, пришло время заняться уборкой. Организаторы фестиваля за 3 недели должны убрать, все, что осталось после его участников.

Импровизированный город раскинулся на 10 квадратных километров пустыни Блэк-Рок в штате Невада.

Уложиться в отведенные сроки организаторы вряд ли успеют, потому что мусора накопилось очень много.

Возле близлежащих продуктовых магазинов в населенном пункте Рино были вывешены надписи, запрещающие выбрасывать мусор проезжающим мимо участникам фестиваля.

Автомойки отказывались обслуживать автомобили, сплошь заляпанные грязью и глиной.

Как известно, главный принцип участников "Горящего человека" - убирать за собой следы своего пребывания. Однако делают это не все.

В последние годы среди тех, кто посещает Burning Man, появилось много новичков - людей с большими деньгами и с полным отсутствием гражданской ответственности.

В отличие от "ветеранов" мероприятия, богатая элита относится к окружающей среде с пренебрежением.