Копирайтер Карина Остапенко рассказала о том, как это быть автором в Интернете сегодня

Карина Остапенко копирайтер, сценарист и профессиональный писатель с более чем 10-летним стажем поделилась с читателями, что в профессию пришла практическим путем.

У Карины два высших образования. По первому она психолог, (училась в московском ВУЗе), а по второму театральный режиссер, но так получилось, что по профилю она почти не работала.

Более того, в привычном понимании с 9 до 18 пять дней в неделю она вообще не работала.

Этот факт ее биографии, по словам Карины, заставляет многих округлить глаза от удивления. Но ее это не слишком волнует, потому что с детства она стремилась к свободе жить так, чтобы не работа диктовала стиль жизни, а, наоборот, подстраивать работу под тот образ жизни, который нравится.

Карина сама признается, что она из тех людей, кого можно назвать вечным студентом. Она долго училась, поэтому всерьез работать не получалось. Но в 2013 году необходимость оплачивать свое второе высшее образование заставила призадуматься над тем, чтобы подыскивать подработку совместимую с учебой.

Поскольку писательство ее природный талант, поиски она начала в этой области, хотя тогда удаленка еще не вошла в моду.

Сначала девушка пробовала свои силы на биржах копирайтинга, но ей это не очень подошло. Большой минус таких сервисов, по ее мнению, что там нет гарантий получения оплаты за проделанную работу.

Это своеобразный конкурс, купит кто-то твою статью или нет, а студентке нужен был более стабильный вариант. Тогда она стала искать работу на сервисах с вакансиями. Отправляла резюме практически всюду, где требовался человек, умеющий писать. Карине повезло, и вскоре ей ответили представители портала, посвященного медицинским услугам в Израиле.

С ними она сотрудничала более трех лет по договору подряда. Она вспоминает, что первой ее статьей был материал об экстракорпоральном оплодотворении.

Не самая простая тема для начинающего автора, да еще и не медика, но Карина выросла в семье врачей, и с детства у нее был доступ к медицинской литературе, в том числе и по гинекологии. Поэтому сложно не было. Но посерфить по Интернету на первых порах пришлось.

На вопрос, какое профессиональное качество она бы поставила на первое место, чтобы быть успешным автором-копирайтером, Карина отвечает, что для копирайтера важно уметь искать, систематизировать информацию, и, конечно, интересно и грамотно ее подавать. Но и творчеству в ее работе местечко находится. Правда, не всегда. Все зависит от задания.

Если нужно, например, сделать описания товаров для онлайн-магазина (а такой опыт у нее тоже был), то особо в плане творчества не разгонишься: все должно быть четко и по делу. А наполнение контентом блогерских соцсетей уже другое дело: здесь можно уже раскрыться как писатель, и немного похулиганить в хорошем смысле!

Карина немного рассказала, об истоках, как начинала свой путь в качестве автора, и это была литература.

Школьные сочинения, благодаря которым она и обнаружила, что может и умеет неплохо писать. Случилось это, когда девочка училась в классе пятом-шестом. Сейчас она не просто копирайтер, но и писатель. На ее счету три полностью написанных художественных романа. И еще три находятся на разных стадиях написания.

Мы не могли не спросить, о чем она сама любит писать, и узнали, что любимый ее жанр: приключения с элементами философии.

Ей нравится погружать героев в экстремальные обстоятельства в самых неожиданных и экзотических местах. События ее романов разворачиваются в Кении в начале ХХ века, в 30-е годы в Америке, в Ираке и даже на Коморских островах. Проходя через испытания, у персонажей меняется жизненная философия. Так что литература Карины это не только про путешествия в прямом смысле, но и в большей степени путешествия к самому себе.

А вот бытовая реальность Карину, судя по всему, не слишком увлекает. Сама она признается, что это потому, что по натуре она больше мечтатель.

Но тут же признается, что и опыт работы с документалистикой у нее был. Она написала сценарий к документальному фильму о судьбах этнических меньшинств в СССР в период сталинских репрессий, создала театральную постановку на основе мемуаров поклонницы писателя А. П. Чехова для фестиваля в Питере, а сейчас работает автором сценариев для российского скрипт-реалити.

В юности Карина задумывалась о поступлении в литературный институт, но в 2007 году она вступила в профессиональный литературный союз и поняла, что корочка большой роли в успехе не играет. Чтобы расти и совершенствоваться куда важнее постоянно практиковаться в своем мастерстве.

Это, признается писательница, она почерпнула из опыта своих более старших коллег.