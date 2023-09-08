Кто такие сироты Дюплесси: жуткая история о «детях греха», над которыми издевались в католических монастырях Канады

Свобода граждан была резко ограничена, их жизнь попала в полное подчинение католической церкви, чьи постулаты яростно поддерживал Дюплесси.

Именно в 1944 году началось правление этого монстра в Квебеке.

Католическая верхушка активно влияла на здравоохранение, образование, различные социальные сферы. В это время католиками, стоящими у власти, была придумана схема жуткого бизнеса. Для ее реализации нужен был живой товар, которым стали незаконно рожденные дети - "плоды греха". Их отбирали на законных основаниях из семей, которые не принимали католическую веру, не венчались в католических церквях. Такие дети считались рожденными в грехе и подлежали изъятию и оформлению в сиротский приют.

Согрешившие матери не имели права воспитывать детей. Их забирали сразу после рождения. Женщине, приходившей искать своего ребенка, сообщали, что он умер или был отдан на усыновление. Детей отбирали также у матерей-одиночек, у малообеспеченных или безработных родителей. Процесс регулировался на законодательном уровне. В то время государство платило Квебеку хорошие деньги на содержание детей-сирот. Особенно большие выплаты давали на тех, кого признавали душевнобольными. Дети, попавшие в монастырский приют, приносили ему неплохой доход. Многие такие заведения отдавали здоровых детей в психиатрические клиники, получая еще больше денег. Для них составлялись подходящие диагнозы, писались "липовые" документы. Малышей, естественно, никто не обследовал. Мало того, к ним и относились соответственно, как к "детям греха".

Их нещадно эксплуатировали, превращали в рабов, пытали, били, над ними ставили опыты и эксперименты, их регулярно подвергали сексуальному насилию. Содержание было ужасным, у детей не было нормальной одежды, пищи, медикаментов, их ничему не обучали. Некоторые монастыри сами преобразовывались в психиатрические заведения. Детей продавали для опытов, на них испытывали новые лекарства, наркотики, им делали лоботомию, связывали в на несколько дней в смирительных рубашках, их мучили электрическим током. Все эти несчастные и были позже названы сиротами Дюплесси, который возглавлял весь этот жуткий беспредел. Точное число несчастных неизвестно, предполагается, что жертвами стали от 20 до 50 тысяч детей. Когда вся правда всплыла наружу, а было это в начале 90-х, оказалось, что выжили из этой массы не более 3 000 человек. Если выжившим в этом аду исполнялось 18 лет, их выбрасывали за ненадобностью на улицу. Эти люди не могли социализироваться и адаптироваться к нормальной жизни. Кроме того, у них в документах по-прежнему стояли "диагнозы", которые сильно усложняли их дальнейшую судьбу.

Когда Дюплесси умер, в 1959 году, к власти пришли либералы, стали открываться жуткие факты о детях-сиротах и чудовищных делах, творившихся в монастырских приютах. Однако уголовных дел так и не завели, все улики успешно уничтожались, приюты закрывались, любая информация замалчивалась. Преступники так и не понесли наказание. Католическая церковь вину не признала, извиняться ни перед кем не стала.