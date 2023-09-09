Уникальные сувениры и талисманы ручной работы, представленные на ярмарке в Могилеве, туристы раскупают, как горячие пирожки

Ближе к выходным Комсомольский сквер в Могилеве превращается в необычную торговую площадку. Здесь выстраиваются импровизированные прилавки, где можно найти памятные сувениры и талисманы от местных ремесленников.
Выставка-ярмарка работает с четверга до субботы, и горожане или туристы мимо не проходят: оригинальные украшения, предметы декора или игрушки притягивают внимание многих.
Первое, что привлекло внимание корреспондента «Автопаруса», конечно же, кораблик с алыми парусами. Красота и романтика, утонченность и мастерство. Много ли желающих стать его обладателем? Мастер Геннадий Тимофеевич признает, что такие сувениры пылью не покрываются:
Были модели побольше, и тоже раскупались. Берут и памятные магниты с символом города - львом.
Игру «крестики-нолики». Да все понемногу!
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Авторские сувениры могилевчанина – из дерева. Пенсионер признался, что такими поделками увлекся относительно недавно: тогда, когда вышел на заслуженный отдых. Толчком к творчеству послужило рождение внука, в подарок которому сделал деревянную пирамидку.
После этого замахнулся на более сложные вещи, научился разбираться и в особенностях материала. Для тех же кораблей, к примеру, лучше использовать сосну, нежели березу – она более устойчива и после обработки отлично смотрится.
Но для других изделий вполне приемлемы ольха или липа.
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А на прилавке Тамары Ивановны целая палитра сувениров: иконы и тряпичные куклы, шкатулки из шнура и расписные тарелки. Женщина говорит, что предпочтение той или иной технике отдает в зависимости от собственного желания или настроения.
Если хочется разрисовать блюдо, тогда берется за кисть. Если чувствует запас терпения - наступает время красочных и практичных сундучков для украшений.
Сколько стоит икона с Николаем Чудотворцем? — перебил наш разговор прохожий.
И сразу поинтересовался, в какой именно технике она выполнена. Тамара Ивановна пояснила: хотя на первый взгляд кажется, что это бисер, на самом деле она пишет иконы акриловыми красками.
Они не выгорают, не портятся от воды и служат хозяевам очень долго.
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Сколько времени уходит на каждую из таких работ?
Как пойдет, — объяснила ремесленник.
Но в среднем дня три-четыре. Это ведь не просто рисунок, в него вкладываешь и часть своей души. Хочется, чтобы и люди это чувствовали.
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Цены на сувениры – в самых разных «весовых» категориях. Если маленькие вязаные зайчики стоят всего 6 рублей, то такого же размера котята из войлока уже 33 рубля. Стоимость зависит от материала, затраченного на изделие труда и заложенной в общую сумму выручки.
Конечно, хочется немного подзаработать, - выразила общую мысль одна из ремесленниц.
Но при этом мы понимаем, что цена должна быть объективной и доступной.
Активнее всего, отмечают мастера, люди закупают сувениры во время городских праздников и фестивалей. Наверное, потому, что настроены получить позитив и его частицу унести домой вместе с красивой вещью.
Но делают покупки и в другие дни – благо, среди товаров немало кухонных принадлежностей и других практичных товаров.
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К слову, на выставке-ярмарке ремесленников можно не только приобрести понравившуюся вещь, но также записаться на мастер-классы любительских объединений «Магiлёўскiя майстры» Могилевского Центра культуры и досуга или «Шчырая Майстэрня», чтобы научиться творить красоту своими руками.
В нынешнем сезоне проект продлится до 25-го ноября. А в будущем году с наступлением теплых дней – продлится снова.