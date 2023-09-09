Уникальные сувениры и талисманы ручной работы, представленные на ярмарке в Могилеве, туристы раскупают, как горячие пирожки

Ближе к выходным Комсомольский сквер в Могилеве превращается в необычную торговую площадку. Здесь выстраиваются импровизированные прилавки, где можно найти памятные сувениры и талисманы от местных ремесленников.

Выставка-ярмарка работает с четверга до субботы, и горожане или туристы мимо не проходят: оригинальные украшения, предметы декора или игрушки притягивают внимание многих.

Первое, что привлекло внимание корреспондента «Автопаруса», конечно же, кораблик с алыми парусами. Красота и романтика, утонченность и мастерство. Много ли желающих стать его обладателем? Мастер Геннадий Тимофеевич признает, что такие сувениры пылью не покрываются: