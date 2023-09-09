В школах Японии реализовали дикую практику проверки учениц на наличие трусов

В японских школах с 2000 по 2010 годы стали проводиться ну очень странные мероприятия, направленные на защиту школьниц от разного рода извращенцев.

Со стороны это выглядело ничуть не лучше, нежели действия не совсем адекватных людей, считает автор канала "Смотрим, читаем, анализируем" на платформе Дзен.

Все началось с того, что школьницы в этой стране начали продавать ношеное бельё мужчинам со странностями. Как пишут СМИ, порой сумма "нелегального чека" могла достигнуть 180 долларов за единицу.

Таким образом ученицы подрабатывали по пути в школу, и это вынудило директораты учебных заведений ввести проверки.

Правда, не совсем понятно, зачем понадобились массовые проверки, которые, по сути, не особо отличаются от действий тех самых неадекватных мужчин? - задается вопросм автор. Было время, что девушки, протестуя, устраивали забастовки, продолжая ходить на занятиях со спущенным бельём.

Почему вообще зародилось в Японии такое явление, которое, к счастью, уже стало затихать?

Для этого надо вернуться в период конца 90-х- начало 2000-х годов. Массовое развитие неконтролируемых СМИ и телевидения в частности, и привело к этим последствиям.

Различные откровенные шоу тогда заполонили японское ТВ. При этом ограничений для их просмотра несовершеннолетними не было. Соответственно, появление неадекватных граждан не заставило долго ждать.

Появились увлечения использованным бельём у определенной части населения. Введение жестких законов позже несколько ограничило этот беспредел.

Однако это реальный факт, демонстрирующий, что именно может произойти, если в обществе исчезнут самоконтроль и внутренняя цензура, появится вседозволенность под видом невмешательства в дела общества.

Сегодня подобные проверки в школах Японии уже не проводятся. Но стоит лишь набрать в поисковике запрос на такую тему, чтобы понять, какой все-таки след они оставили.

Фото японских школьниц с не очень приличными фотографиями и нынче гуляют по Сети. Понятно, что души этих девочек были надломлены, потому этот негативный опыт желательно учесть и другим странам.