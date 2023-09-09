Сильнейшей женщиной России, циркачкой Мариной Лурс, зрители восхищались не только на родине, но и за ее пределами

В начале 20-го столетия артистка цирка Марина Лурс была гиперпопулярна. Ее фото не только украшало многочисленные афиши, но и почтовые открытки. Женщину по праву считали одной из выдающихся спортсменок своего времени, пишет Русская семерка. Как проявился ее талант и как сложилась жизнь?

Начало карьеры

Лурс родилась в 1881-м года в городе Ревель (Таллинн). На пике своей карьеры Марину признали самой сильной женщиной Российской империи. С раннего детства она помогала взрослым выполнять тяжелые хозяйственные работы. И мечтала проделывать на арене цирка нечто подобное.

Как напоминает издание, цирк в начале прошлого века был одним из популярнейших видов зрелищного искусства.

В подростковом возрасте девушка приблизилась к реализации своей мечты, устроившись на работу помощницей в провинциальный цирк-шапито. Выполняя свои обязанности, Марина параллельно осваивала разные цирковые амплуа. И вскоре поняла, что лучше всего ей удаются силовые трюки и жонглирование.

"Крестный отец"

Новый этап в ее жизни наступил в 1902-м году, когда о её таланте узнал знаменитый тогда борец и атлет Георг Лурих. Спортсмен предложил девушке оттачивать мастерство в ревельском «Клубе атлетов-любителей».

Здесь девушку свела судьба с увлечённым тренером и энтузиастом Адольфом Андрушкевичем, который сумел превратить 22-летнюю Марию Лоорберг крепкого телосложения (при росте 168 см она весила 80 кг), в отличного манипулятора с тяжестями.

Георг Лурих, посетив через пару лет спортивный центр, где тренировалась Мария, был поражен ее достижениями. Чемпион мира по французской борьбе предложил девушке разнообразить тренировки спортивной борьбой.

В итоге та быстро освоила приёмы французской борьбы (сейчас греко-римский стиль), а также вольной борьбы и кетча (прообраз борьбы без правил). Вскоре она легко побеждала на ковре как соперниц, так и оппонентов мужского пола.

В 1905-м году ее пригласили на гастроли по Эстонии и другим территориям России, и Мария Лоорберг взяла себе сценический псевдоним. Она сменила имя Мария на Марину, в качестве фамилии избрала Лурс - в знак благодарности Георгу Луриху за обучение и участие в ее судьбе.

Невероятные трюки

В цирке она попала в труппу женщин-борцов под руководством Алекса Мюллера. Марина Лурс блистатла на аренах, удостаивалась лестных отзывов в прессе.

В передвижном цирке братьев Рихтеров она демонстрировала ловкость и мощь в поединках с соперниками обоих полов. Но главной страстью Лурс были силовые трюки, некоторые из них не получалось повторить даже мужчинам.

Циркачка-силачка толкала двумя руками 5 пудов (80 кг), легко жонглировала двумя пудовыми (16 кг) гирями. И в качестве утяжеления даже использовала живых людей.

Она спокойно до 32 раз выжимала штангу, на которой сидели двое мужчин общим весом в 184 кг.

Лурс особенно удивляла публику номером, где на вытянутой руке удерживала двоих мужчин сразу, тогда как на зажатой ее зубами веревке раскачивался третий доброволец.

А в 1913-м году фурор произвёл трюк, прозванный «Живой каруселью», в ходе которого силачка держала на ногах коромысло, где сидели 13 взрослых людей весом 880 кг. И - раскручивала коромысло с «пассажирами», придавая ему высокую скорость вращения.

«Геркулес в юбке»

Спортивные издания воспевали силу, ловкость и необыкновенную женственность Марины Лурс. Журналист Иван Лебедев, хваля гармоничную фигуру циркачки, сравнил её с Геркулесом из античного цирка. Он отмечал, что каждый номер девушки отличался отточенностью и законченностью.

Таланту Марины Лурс рукоплескали и за рубежом, куда та ездила на гастроли с цирком.

Кто знает, сколько уникальных силовых представлений она смогла бы еще создать, если бы ее жизнь не оборвалась в марте 1922-го года.