С туристов за въезд в Венецию теперь будут брать плату

Власти Венеции вводят туристический сбор за посещение Венеции. Эти планы вынашивались не один год, но раньше реализовать их помешала пандемия коронавируса.

А теперь стало точно известно, сколько придется заплатить туристам, чтобы увидеть достопримечательности итальянского города.

Как уточняет журнал Вокруг света, путешественникам придется заплатить за это 5 евро. Раскошелиться придется тем, кто приехал на день, без ночевки. Исключение будет сделано только детям до 14 лет.

Чем обусловлен статус туристов, которым предъявят счет? С точки зрения экономики, туристы-"однодневки" оказывают особенно большую нагрузку на городскую инфраструктуру, так как не оплачивают проживание в отеле, который затем отчисляет налоги в бюджет.

Проще говоря, муниципалитет получает намного меньше дохода от таких туристов, что в долгосрочной перспективе городу невыгодно.

Для начала новый туристический сбор будет пробным - на 30 дней. Совет Венеции по туризму сейчас определяется с датами. По предварительным данным, плату введут весной, когда туристов будет намного больше.

Мы ставили цель найти баланс между правами жителей Венеции и теми, кто посещает город, - поделился член совета Венеции по туризму Симоне Вентурини.

Вентурини также добавил, что размер сбора никакой дополнительной прибыли не принесет, но покроет расходы на осуществление самой схемы.

Как технически будет осуществлена плата за проход или проезд в Венецию, не уточняется.

Итальянская Венеция, известная знаменитыми каналами и площадями, давно страдает от сверхтуризма: количество иностранцев здесь во много раз превышает население 50-тысячного города.

С подобными проблемами сегодня сталкиваются также многие другие популярные у туристов города, включая Дубровник, Сочи, Барселону.