Внучка модельера Вячеслава Зайцева не получит ни копейки из миллионного наследства знаменитого деда

Знаменитый российский кутюрье Вячеслав Зайцев умер 30-го апреля 2023-го года. На оставленное модельером наследство сегодня претендуют несколько человек, однако самые реальные шансы завладеть имуществом и накоплениями "Красного Диора" есть у его единственного сына Егора, сообщает Культурология.ру.

Близкий друг Вячеслава Михайловича рассказал, что кутюрье намеревался всё своё состояние оставить внучке Марии. За несколько дней до ухода он пытался связаться с девушкой, но та не ответила на телефонные звонки.

По всей вероятности, теперь у Марии не осталось шансов получить хоть что-нибудь из наследства деда. Дело в том, что она родилась вне брака. Девушка появилась на свет в 1993 году - в гражданском браке сына Вячеслава Зайцева Егора и тогдашней его избранницы Дарьи.

Хотя пара рассталась, Егор поддерживал отношения с дочерью. Любил и опекал Марию также знаменитый дед. После его смерти девушка заявила:

Он всю жизнь работал на благо "русского стиля" - на международном уровне и в нашей стране! Он преклонялся перед красотой женщин, дарил всем вокруг любовь и теплоту. Дедушка действительно народный! Пожалуйста, вспоминайте его чаще.

Мария также была против решения отца, который принял решение похоронить знаменитость на кладбище в Щелково.

Я настаивала, чтобы он был упокоен на Новодевичьем или Троекуровском кладбище, где захоронены его друзья, куда к нему в любой день может прийти каждый желающий, — сказала Маруся.

Это мнение внучки модельера разделил и историк моды Александр Васильев. Он подчеркнул, что Зайцев – народный художник и академик, единственный в России кутюрье, который знаменит на весь мир.

Ранее Мария пыталась продолжать дело деда, девушка даже выпустила несколько своих коллекций. Но потом увлеклась режиссурой и помогала устраивать представления Дому моды Зайцева.

А сейчас она нигде не работает и проживает в Москве на Арбате - в 3-комнатной квартире, которую ей когда-то подарил знаменитый дед.