Звезда «Чебурашки» актриса Ольга Кузьмина покинула Россию, чтобы родить в Аргентине

Звезда сериала «Кухня», российская актриса Ольга Кузьмина, в июне сделала заявление о своей беременности. 36-летняя актриса уточнила, что ребенка ждет от своего бойфренда Евгения Апанасевича, сообщает КП.

Еще через пару недель сыгравшая Чебурашку в одноименном фильме артистка приняла предложение мужчины выйти за него замуж. Пара расписалась в начале июля, а позже сыграла свадьбу на родине мужа в Беларуси.

На этом приключения Кузьминой не закончились. Ольга решила рожать за границей. В соцсетях актриса рассказала, что неожиданно для себя попала… в Аргентину. Дескать, такой сюрприз ей устроил муж Евгений и увез далеко за океан - в Южную Америку.

Я даже не догадывалась, где окажусь через несколько часов. Женя все спланировал заранее, сказав только, что мы куда-то там летим, - поведала Ольга в соцсетях.

Кузьмина спустя некоторое время сообщила поклонникам:

Мы на месте! Более суток дороги позади. Мы летели из Москвы в Аддис-Абебу 8 часов, потом была 4-часовая пересадка, - сообщила Кузьмина поклонникам.

Актриса вместе с избранником сейчас ищут квартиру, где будут жить минимум два месяца. Это значит, что звезда «Чебурашки» рожать собирается именно в Аргентине.

Поклонники засомневались, что Ольга якобы ничего не знала про путешествие и роды в Аргентине. Редкая женщина будет рисковать здоровьем будущего ребенка и отправится в перелет на последних месяцах беременности.

Кроме того, Ольга воспитывает 10-летнего сына Гордея от предыдущего брака. Вряд ли артистка просто сорвалась бы с места в самом начале учебного года, не продумав заранее, как ребенку-школьнику предстоит жить в ближайшие несколько месяцев.

По всей вероятности, Кузьмина специально уехала за океан, чтобы там родить и получить гражданство этой южноамериканской страны.

Предположительно, муж Ольги целенаправленно выбрал именно эту страну, потому что здесь роженицам проще получить новый паспорт. Родители-иностранцы после рождения малыша могут сразу подать документы на ПМЖ и через пару лет оформить гражданство.

А ребенок гражданином Аргентины становится автоматически сразу после рождения.

В июне 2023 года в Буэнос-Айресе мамой стала российская актриса Варвара Шмыкова. Звезда фильма «Петровы в гриппе» родила сынишку Луку от диджея Даниила Радлова. Артистка в 2022 году осудила СВО России на Украине и выехала из Москвы.

А в июле 2022 года здесь ради гражданства родила сына и звезда телесериала «Ранетки» Елена Третьякова.