Поклонники не могут забыть, как Пугачева со сцены предложила: «Поживите в моей шкуре»

Хотя с момента отъезда Аллы Пугачевой из России прошло больше года, публика не перестает о ней говорить, заметил автор канала The Moscow Post на платформе Дзен.

Люди пересматривают старые концерты Примадонны российской эстрады. И, будучи несогласными с ее мнением, сожалеют, что Алла Борисовна, которую некоторые считали первой звездой в России, с родиной себя больше не ассоциирует.

Фанаты считают, что одним из самых эмоциональных ее номеров прошлых лет было выступление Аллы Пугачевой в 2019-м году с песней «Поживи в моей шкуре».

По их мнению, в композиции проявились не только талант, глубина голоса непревзойденной исполнительницы, но также ее душа, отмечает портал РОРСАКЕ.

По мнению аудитории, артистка очень настрадалась, и все связанные с негативными ситуациями эмоции вылились в данной песне.

Поживи в моей шкуре, и потом уж учи меня жить, кого гнать мне из суи и кого мне любить. Поживи в моей коже, и потом учи меня жить, кому выставить нож мне и кого мне любить… - поется в композиции, которая многих довела до слез.

Как отмечает автор блога, люди в одной из интернет-бесед при обсуждении переезда Пугачевой и данной песни пришли к выводу: не стоит осуждать женщину за ее поступок.

Потому что на самом деле никто ведь не жил в ее «шкуре». И не знает, что конкретно заставило ее пойти на кардинальные изменения в своей жизни.