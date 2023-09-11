Дикая история Мод Жульен, которую одержимый отец хотел превратить в сверхчеловека

У этой девочки не было детства, от слова совсем. Ее рождение стало частью грандиозного и безумного плана. Отец был ученым, одержимым идеей создания сверхчеловека
Он задумал свой дикий эксперимент еще до появления дочери. Мод явилась лишь средством для его воплощения. Ее жизнь была продумана до мелочей с момента первого вздоха.
Повзрослевшая Мод Жульен стала психологом и написала очень личную книгу "Рассказ дочери".
Там женщина попыталась передать в подробностях все, что творили с ней родители, выращивая сверхчеловека.
С женой безумного ученого тоже была особая история. В 1936 году богач-француз Луи Дидье купил у простого шахтера девочку шести лет по имени Жанин.
Он сделался ее опекуном и растил в строгих рамках до совершеннолетия. Затем Луи женился на девушке, которая вскоре родила ему дочь Мод.
Вместе с женой и ребенком мужчина уехал на север Франции, купил там поместье возле Дюнкера. Вот здесь Луи и приступил к осуществлению давно задуманного плана.
Теперь у него бы подходящий подопытный кролик, над которым можно было ставить самые дикие эксперименты. Сумасшедший ученый стал делать из Мод сверхчеловека.
Девочка была настоящей пленницей, над которой родители издевались, как могли, в том числе и мать, во всем подчинявшаяся воле мужа.
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Началось с того, что Мод не разрешали разговаривать, смеяться, плакать, она не должна была проявлять хоть какие-то эмоции.
Девочка ни с кем не общалась, была полностью отрезана от мира, дружить могла только с животными: пони, уткой и псом, что жили во дворе.
Ученый верил, что жизнь в обществе животных пробуждает умственные способности. Дидье хотел вырастить человека с невероятным интеллектом и физически выносливого.
Отец-фанатик методично претворял свои идеи в жизнь, мучая собственного ребенка. С каждым годом существование Мод в доме родителей было все более невыносимым.
Условия содержания постоянно ужесточались. Девочка не могла есть вкусную еду, только пресный отварной рис, сырые овощи.
Все время было заполнено, расписано по минутам. Для личной гигиены выделялся лишь небольшой лоскуток бумажной салфетки в день.
В 5 лет Мод должна была учиться весь день.
Она должна была осваивать самые разные музыкальные инструменты, несколько часов в день фехтовала, ездила верхом, на велосипеде, занималась плаванием, гимнастикой.
Мать фанатично следовала заветам мужа, она бросала девочку в глубокий ледяной бассейн, сталкивала ее с горы на велосипеде, поднимала среди ночи, чтобы проводить тренировки.
Дальше было хуже. Отец заставлял девочку держать в руках электрический кабель, через него пропускал ток. Так он повышал выносливость ребенка.
По целым неделям Мод должна была молчать, ее испытывали голодовками, за непослушание жестоко наказывали.
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Узнав, что дочь боится крыс, отец оставлял ее на ночь в темном сыром подвале босиком.
Потом он стал вешать на нее колокольчики, чтобы они звенели при малейшем движении.
Девочка должна была стоять подолгу неподвижно, чтобы не привлекать к себе внимания грызунов.
Шло время, суровые эксперименты отца не прошли даром. Мод стала очень хитрой и умной, научилась приспосабливаться к любым обстоятельствам.
Так, девушка в 16 лет начала потихоньку брать туалетную бумагу в нужном количестве, добывала себе вкусную еду с кухни.
Ночью украдкой выбиралась на улицу, чтобы ощутить глоток свободы. Ее вылазки остались незамеченными.
В 1973 году для Мод наняли учителя музыки.
Когда мсье Молин пришел к девочке и увидел, в каких условиях она содержится, он пожалел ее и добился того, чтобы уроки проходили у него дома.
Походы к нему стали для Мод праздником. Позже ее взяли в музыкальную лавку на работу. Там девушка встретила свою любовь.
Вместе с Ришаром Жульеном она в возрасте 19 лет сбежала из дома и больше никогда туда не возвращалась.
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После бегства Мод не сразу смогла влиться в общество и привыкнуть к нормальной жизни.
Ей пришлось проходить психологическую адаптацию, а также поправлять здоровье, испорченное плохой едой и алкоголем, к которому ее приучали с детства.
Полноценное восстановление заняло много лет и потребовало немало денег. В 2019 году женщина издала автобиографическую книгу о своей жизни в родительском доме.
Одну из них Мод послала матери в подарок. Жанин осталась непреклонной в своем мнении.
Она не признала личную вину и считала что неблагодарная дочь не оценила по достоинству великий замысел своего отца.
Мод Жульен стала хорошим психологом и помогла многим людям разобраться с глубокими психологическими травмами.
У них с Ришаром было две дочери, у которых было настоящее детство, совсем не такое, как у Мод.
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