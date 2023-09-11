Дикая история Мод Жульен, которую одержимый отец хотел превратить в сверхчеловека

У этой девочки не было детства, от слова совсем. Ее рождение стало частью грандиозного и безумного плана. Отец был ученым, одержимым идеей создания сверхчеловека

Он задумал свой дикий эксперимент еще до появления дочери. Мод явилась лишь средством для его воплощения. Ее жизнь была продумана до мелочей с момента первого вздоха.

Повзрослевшая Мод Жульен стала психологом и написала очень личную книгу "Рассказ дочери".

Там женщина попыталась передать в подробностях все, что творили с ней родители, выращивая сверхчеловека.

С женой безумного ученого тоже была особая история. В 1936 году богач-француз Луи Дидье купил у простого шахтера девочку шести лет по имени Жанин.

Он сделался ее опекуном и растил в строгих рамках до совершеннолетия. Затем Луи женился на девушке, которая вскоре родила ему дочь Мод.

Вместе с женой и ребенком мужчина уехал на север Франции, купил там поместье возле Дюнкера. Вот здесь Луи и приступил к осуществлению давно задуманного плана.

Теперь у него бы подходящий подопытный кролик, над которым можно было ставить самые дикие эксперименты. Сумасшедший ученый стал делать из Мод сверхчеловека.

Девочка была настоящей пленницей, над которой родители издевались, как могли, в том числе и мать, во всем подчинявшаяся воле мужа.