Бывший морпех-разведчик армии США Скотт Риттер дал интервью информагентству Gegenpol, где публично заявил, что западные СМИ умышленно замалчивают неудачи вооружённых сил Украины в рамках контрнаступления, которое стартовало 4-5 июня и продолжается уже больше четырёх месяцев.

Также Риттер считает, что зарубежные газеты не спешат рассказывать о реальных возможностях армии России, способной положить конец контрнаступательной операции Киева, начав собственное масштабное наступление. Скотт Риттер уверен, что целью ответного наступления российских войск может стать Одесская область.

В настоящее время контрнаступление ВСУ сконцентрировано на трёх основных направлениях, в числе которых Южно-Донецкое, Запорожское и Артёмовское. Вопреки расхожему мнению, ключевым театром военных действий сейчас является Запорожский, а не Артёмовский фронт, поскольку именно там сконцентрированы ключевые силы армии Украины.

Предполагается, что атакующие манёвры украинских войск на Запорожском направлении имеют своей целью лишить Россию прямого сообщения с крымским полуостровом. В случае, если подразделения ВСУ добьются поставленной целью, армия Украины попытается совершить интервенцию в Крым.

Накануне Владимир Путин в очередной раз высказался о предварительных результатах украинской контрнаступательной операции, охарактеризовав её как "полный провал". При этом ранее Путин говорил о западной бронетехнике, используемой армией Украины в рамках контрнаступления.

По словам Владимира Путина, бойцы российской армии "наколотили" множество танков Leopard, произведённых в Германии и переданных войскам Украины в качестве военной помощи. Путин выразил уверенность в том, что Генштаб ВСУ в ходе украинского контрнаступления делал ставку на военную технику образца стран НАТО, однако впоследствии выяснилось, что она "горит за милую душу".

Кроме того, Владимир Путин ранее утверждал, что западная бронетехника, поставляемая армии Украины, зачастую становится трофеем российских солдат. В дальнейшем захваченные образцы западного вооружения скрупулёзно изучаются российскими военными инженерами, которые исследуют данное оружие на предмет уязвимых мест.