Нужна ли школьная форма? Мнение родителей

Анне Авдеевой 35 лет, она мама шестиклассника, который учится в 130-й минской школе. По словам женщины, против самой формы она ничего не имеет, но вот ее поиски превратились в настоящий квест. Если безрукавку еще удалось купить в ближайшей «Короне» (их завозили централизованно, и классный руководитель информировала родителей о каждом поступлении), то со штанами была проблема (мальчик высоковатый и полноватый). Их пришлось искать по всему городу и удалось найти только 30 августа в торговом центре «Силуэт». Там же удалось найти и подходящую рубашку.

Михаил Шерстнев, отец 14-летней дочери и 11-летнего сына (оба ребенка учатся в минской школе № 129) категорически против строгого регламентирования каждого элемента одежды. Мужчине не нравится, что брюки, юбки и жилеты должны быть исключительно синего цвета. Почему дети не могут носить одежду черного, темно-серого или других нейтральных цветов? К чему это бессмысленное однообразие?

Аналогичного мнения придерживается 39-летняя Ксения Матюшко, мама учеников 2-го и 7-го классов минской школы № 69. Более того — женщина уверена, что без школьной формы вполне можно было бы обойтись. Конечно, джинсы, шорты, кроссовки и прочая подобная одежда в школе недопустимы, но достаточно было придерживаться делового, официального вида — так, как это было ранее. А сейчас, возмущается женщина, родители в преддверии учебного года вынуждены тратить время на беготню по магазинам, выискивая подходящие фасоны, цвета и размеры.

Татьяна Колданович — многодетная мама, причем все дети школьники — 7, 9 и 15 лет, учащиеся средней школы № 51 г. Минска. По ее словам, несмотря на трех детей, она не испытывала никаких проблем с приобретением школьной формы. Женщина отметила, что цены на такую одежду достаточно демократичны, особенно у белорусских производителей, к тому же очень кстати оказалась финансовая помощь, которую государство предоставляет многодетным родителям к началу учебного года. Что касается ассортимента, то она не испытывала никаких проблем — несмотря на то, что дети у нее разного возраста и комплекции, и почти всю необходимую одежду приобрела недалеко от дома.

Таким образом, единства мнений корреспонденту «Автопаруса» обнаружить не удалось: у каждого родителя свое мнение и пожелания. Но в целом можно сказать, что школьное общество (включая родителей) приняло новые правила, и форма теперь есть у каждого белорусского ученика.