В мире стремительно растет популярность удаленной работы — фриланса

Фриланс начал распространяться в Беларуси еще в нулевых годах, когда у людей стал появляться доступный Интернет. Эта тенденция постепенно нарастала в течение следующего десятилетия, но настоящий мощный толчок она получила в период пандемии коронавируса.

Офисные работники, преподаватели, программисты, копирайтеры, дизайнеры и другие специалисты, чья работа не требует постоянного присутствия в офисе, стали массово переходить на удаленку. Если начальство не соглашалось с таким форматом работы, дело доходило до увольнений. Иногда предлагались компромиссы: например, человек три дня в неделю работает удаленно, а в остальное время находится на рабочем месте в офисе.

Дело дошло до того, что удаленный формат работы признан на официальном уровне и предусмотрен действующим законодательством.

Преимущества очевидны: человек самостоятельно планирует свое время, загрузку, может сотрудничать сразу с несколькими нанимателями (и об этом никто не узнает), при желании — работать даже в периоды легких заболеваний типа ОРВИ (офисные сотрудники в таких случаях всегда берут больничный). При этом доступны все варианты оформления на работу — как по трудовому договору (с соблюдением всех социальных обязательств — отпуска, больничные и пр., но в данном случае работодатель вправе обязать работника придерживаться определенного графика), так и по договору подряда. Представители творческих профессий (композиторы, писатели, копирайтеры и т. п.) могут заключать с работодателем авторские договоры.

Не все работодатели положительно относятся к удаленной работе, особенно это касается директоров государственных предприятий. Но тенденция сложилась и ее уже не переломить: молодежь практично смотрит на вещи, и пребывание на одном месте с 8-00 до 17-00 или с 9-00 до 18-00 представляется ей крайне нецелесообразным. Такие люди резонно замечают, что свою работу они могут сделать и быстрее, а остальное время посвятить себе семье или поработать на другого нанимателя. При этом, если в течение рабочего дня возникнет какой-то срочный вопрос, они всегда готовы обсудить его через мессенджеры или в формате видеосвязи, а при необходимости — и лично подъехать в офис.

Удаленный формат работы будет и дальше набирать популярность, и нанимателям придется воспринимать это как должное.