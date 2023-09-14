Центробанк РФ 15 сентября может поднять ключевую ставку — как это повлияет на курс доллара?

Повышенная волатильность российского рубля в последние месяцы тревожит деловой мир, вызывает озабоченность в администрации российского президента, но Центробанк и Министерство финансов наблюдают за ситуацией с ледяным спокойствием. Несмотря на то, что курс доллара одно время находился выше отметки 100 RUR/USD, регулятор отказывался реагировать на ситуацию и поднял ключевую ставку до 12% только осле неоднократных намеков из администрации президента и Государственной Думы.

В последнее время ситуация более-менее стабильна, а помощник президента Максим Орешкин и вовсе заявил, что пик ослабления рубля пройден. Это можно расценивать как вполне прозрачный намек в адрес Министерства финансов и Центробанка на то, чтобы предпринять меры по укреплению рубля.

С другой стороны, президент России Владимир Путин на недавнем выступлении во Владивостоке высказался в том духе, что те, кому положено контролировать стабильность на финансовом рынке, делают все правильно, и им надлежит следовать прежним курсом, невзирая на внешнее давление.

Это спич российского лидера можно трактовать двояко. С одной стороны, в нем прослеживается поддержка в адрес Центробанка и Минфина, которые настаивают на том, что курс рубля должен формироваться по естественным рыночным законам. С другой стороны, президент мог дать сигнал всем заинтересованным сторонам (регулятору, Минфину, парламенту, своей администрации, представителям бизнеса и пр.) о том, что стабильность на финансовом рынке в одинаковой степени зависит от всех, и каждый должен ответственно делать свою работу.

Но на данный момент курс рубля во многом зависит от решения Центробанка о ключевой ставке, которое ожидается 15 сентября. Понятно, что снижать ее никто не будет, но если она останется неизменной — рубль может ослабеть, а если регулятор ее поднимет, то все зависит от размера увеличения. Незначительный рост может быть расценен как слабость регулятора, и вместо ожидаемого укрепления рубля он может начать падение из-за активности медвежьих спекулянтов. А вот значительное повышение ставки может стать сигналом к тому, что финансовые власти страны настроены решительно и будут возвращать курс рубля к коридорам в районе 70 – 80 RUR/USD. В этом случае российская валюта может ощутимо укрепиться.