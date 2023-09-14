Накануне ряд зарубежных СМИ, включая американскую газету Wall Street Journal, сообщили о продолжении закулисных переговоров между администрациями Владимира Путина и Джо Байдена. Известно, что предметом закрытых для камер журналистов дискуссий является крайне чувствительная тема: обмен заключенными.

Согласно инсайдерской информации, правительство США настаивает на том, чтобы российский оппозиционер Алексей Навальный был включен в перечень лиц, подлежащих обмену. Иными словами, руководство Белого дома хочет, чтобы Навальный был отпущен на свободу с последующим выездом на территорию Соединённых Штатов.

Предполагается, что приоритетом Кремля при обмене осужденными лицами является освобождение россиянина Владислава Красикова. В настоящий момент Красиков отбывает пожизненный срок в одной из тюрем ФРГ, поскольку он был признан ответственным за убийство некого Зелимхана Хангошвили. Инцидент имел место в 2019 году. Характерно, что на территории России Зелимхан был обвинён в совершении террористического акта в Республике Ингушетия. Данный теракт совершён с 21 по 22 июня 2004 года и унёс жизни 98 человек.

Во властных кабинетах Белого дома уверены, что убийство Зелимхана Хангошвили является заказным и совершено в интересах правительства России. Также ранее Байден неоднократно утверждал, что при обмене заключенными с Москвой Штаты хотели бы вернуть на родину американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Первый работал на газету WSJ, второй является отставным морпехом.

Примечательно, что стремление Соединённых Штатов освободить Навального косвенно подтверждает его сотрудничество с американскими спецслужбами. Если бы Алексей Навальный не имел отношения к работе разведслужб США, то Вашингтон вряд ли бы стал требовать его выхода на свободу.

Алексей Навальный отбывает тюремное наказание с февраля 2021 года, поскольку россиянина признали виновным в учреждении экстремистской группировки, приговорив его к 19 годам в колонии особого режима. Также Навальный признан виновным в спонсировании экстремистских ячеек и реабилитации нацистской идеологии.

Ранее Алексей Навальный проходил лечение и реабилитацию в немецкой медицинской клинике "Шарите". После выписки из больницы Навальный сел на самолёт и добровольно вернулся в Россию, где политика арестовали.