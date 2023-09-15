Вернувшийся с СВО солдат взорвал светошумовую гранату у подъезда в Казани

15 сентября стало известно о неординарном инциденте в столице российского Татарстана: солдат армии России, приехавший в отпуск из зоны проведения СВО на Украине, совершил подрыв светошумовой гранаты возле подъезда жилого многоквартирного дома. В соцсетях активно распространяется видеозапись, на которой запечатлены данные события.

На видео показано, как мужчина, облачённый в военную форму с шевроном в виде литеры "Z", сидит у подъезда вместе со своей подругой. Рядом с парой гуляет несколько детей, и судя по дальнейшему диалогу, мужчина и несовершеннолетние знакомы. Военнослужащий как бы невзначай рассказывает, что принёс с фронта светошумовую гранату. Желая удивить детей, мужчина предлагает им взорвать боеприпас.

— Санёк, взорвём? — Да! — Будет громко, сигнализация может сработать.

Несмотря на то, что российский солдат предостерегал подростков от подрыва гранаты, очевидно, что он сам является автором данной инициативы. Боец армии России также предложил детям самостоятельно выдернуть чеку, но те от такой привилегии предпочли отказаться. В очередной раз получив утвердительный ответ на вопрос "взорвём?" молодой человек сам вытащил чеку из гранаты, бросив её по направлению к ближайшим кустам.

В этом момент видеоролика дети отбегают от мужчины, также в сторону отходит сидевшая с ним ранее подруга. Уже через несколько секунд во дворе дома раздаётся взрыв. Впрочем, подростки не слишком испугались шумной детонации, а один из детей даже предпочёл далеко не отходить, решив посмотреть за невиданным ранее действом буквально с "первых рядов".

Тем не менее, не все из наблюдавших за инцидентом остались довольны увиденным. Ещё до взрыва гранаты рядом со входом в подъезд дома стояла женщина, настойчиво отговаривавшая мужчину от подрыва шумового снаряда. Тем не менее, солдат не внял просьбе неравнодушной гражданки, после чего граната была взорвана.

Как только боеприпас сдетонировал женщина начала громко кричать, срываясь на нецензурную лексику. Складывается впечатление, что представительница прекрасного пола была сильно напугана громким звуком и самим фактом подрыва гранаты рядом со своим домом. Кричащая женщина в сердцах заявила, что таких, как взорвавший гранату мужчина, "нужно убивать".

Набирающее популярность видео разделило россиян на два противоборствующих лагеря: одни выразили уверенность в том, что вернувшиеся из зоны СВО военнослужащие должны работать с психологом в рамках программы реабилитации, другие же уверены, что испуганная женщина кричала громче самого взрыва гранаты.

Характерно, чам сам солдат незамедлительно извинился за инцидент после того, как столкнулся с бурной реакцией россиянки у подъезда.