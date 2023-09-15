В Могилёве состоялось 39-ое открытие Вахты Памяти на площади Славы

Торжественное открытие городской Вахты Памяти, которая сегодня посвящается Дню народного единства, состоялось в Могилёве. На площади Славы собрались представители власти и идеологического актива, силовых структур и ветеранских организаций, общественность и молодежь. Митинг начался с общего исполнения гимна Беларуси, церемонии возложения цветов к Вечному огню и разворачиванием белорусского флага.

Основы этой традиции были заложены 39 лет назад - практически сразу после того, как на площади был установлен памятник «Борцам за советскую власть». Все эти годы юные могилевчане несут дежурство у Вечного огня в память о героях страны, защищавших ее в трудные годы Великой Отечественной войны, совершивших подвиги на трудовом поприще. Права стоять в Почетном карауле удостаиваются только лучшие из лучших учащихся школ и лицеев областного центра.

Председатель Могилевского областного Совета ветеранов Анатолий Глаз в свое время был одним из инициаторов этого проекта. В восьмидесятые годы он возглавлял Могилевский обком комсомола. "За право стоять у Вечного огня в Почетном карауле школы соревновались целыми классами", - подчеркнул Анатолий Тихонович. Он помнит, как ребята под звуки метронома открывали самую первую Вахту. Мурашки, признается, пробирали до дрожи. И каждый из присутствующих тогда думал о своих близких, приближавших Победу.

Сегодня у Вечного огня дежурит уже третье поколение учащихся. В Могилеве есть семьи, где в свое время в Почетном карауле стоял отец, а сегодня эстафету приняли его дети. К важной миссии ребята готовятся серьезно: репетируют сначала в школе, затем – уже на площади Славы. За несение Вахты Памяти учащимся выставляют оценки, и по их итогам определяют самый лучший Почетный караул года, который удостаивается чести дежурить у Вечного огня на День Победы.