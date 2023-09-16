Умер Вячеслав Гришечкин, сыгравший Староконя в «Солдатах»

В ночь на 16 сентября пресс-служба Московского театра на Юго-Западе сообщила о смерти своего актёра Вячеслава Гришечкина. Известно, что Гришечкин скончался ещё 15 сентября после недельного пребывая в больнице, куда россиянина экстренно доставили из-за жалоб на острые боли в сердце. На момент смерти актёру был 61 год.

За свою долгую карьеру Вячеслав Гришечкин успел сыграть множество ролей в кинолентах и сериалах, вышедших в широкий прокат, однако творческая деятельность актёра стартовала именно на полях Театра на Юго-Западе. Данный театр был основан в далёком 1977-ом, и Гришечкин проработал в нём от момента открытия заведения и до самой смерти.

Вячеслав Гришечкин успел поработать в драмтеатре города Волжский Волгоградской области, а за шесть лет до своей смерти актёр стал главой университетского театра Министерства внутренних дел России в Москве. Несмотря на активную управленческую деятельность, Гришечкин не забывал о своём призвании, активно снимаясь в телесериалах и фильмах. За свою жизнь актёр сумел сняться более чем в 150 проектах.

Наибольшую популярность Вячеславу Гришечкину принесла роль полковника Александра Староконя в сериале "Солдаты", который был запущен телеканалом "Рен ТВ" в 2004 году. "Солдаты" выходили вплоть до 2013 года включительно, растянувшись аж на семнадцать сезонов. Гришкевич появился в "Солдатах" во втором сезоне, играя полковника Староконя до самого завершения сериала.

В середине и конце 2000-ых "Солдаты" приобрели особенную популярность среди подростков стран СНГ: во времена, когда развитие интернета только начинало свой путь, молодые люди скрашивали свой быт просмотром ТВ-шоу. Разумеется, в приоритете были длинные сериалы, продолжение которых можно было ждать с замиранием сердца.

"Солдаты" стали одним из самых известных российских сериалов той эпохи, столкнувшись как с восторженными отзывами, так и с ожесточённой критикой. Среди россиян ходил слух, что "Солдаты" снимаются по приказу Министерства обороны РФ, поскольку данный сериал откровенно романтизировал армейский быт, тем самым повышая имидж отечественных войск в глазах зрителя.

Режиссёр "Солдатов" Сергей Арланов открещивался от связей с Минобороны, признавая, что сериал часто критикуют за демонстрацию излишне мягких будней военнослужащих. Нелестно о "Солдатах" высказывался тогдашний министр обороны России Сергей Иванов, в 2006 году заявивший, что данный сериал далёк от истины в своих попытках отобразить происходящее в армии. Более того, с 2015 года 13-17 сезоны "Солдатов" вошли в перечень российских кинокартин, запрещённых к демонстрации на территории всей Украины.

Тем не менее, сериал "Солдаты" стал одним из самых запоминающихся ТВ-шоу российских "нулевых", также взрастив целое поколение патриотически настроенной молодёжи. И безусловно, Вячеслав Гришечкин в образе полковника Александра Староконя был наиболее узнаваемым персонажем "Солдатов". Конкуренцию его популярности мог составить лишь Алексей Маклаков, сыгравший прапорщика Олега Шматко.