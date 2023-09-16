Подоляк повторно оскорбил население Китая и Индии

Накануне персональный советник Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал позицию правительств Китая и Индии относительно российской спецоперации на Украине. Подоляк упрекнул администрации Нью-Дели и Пекина в пассивной реакции на ход СВО, заявив, что население КНР и Индии обладает "слабым интеллектуальным потенциалом".

По мнению украинского чиновника, слабость интеллекта индийцев и китайцев выражается в нежелании местных властей оказать поддержку Киеву во время его конфликта с армией России. Михаил Подоляк считает, что сотрудники госаппарата Индии и Китая не учитывают возможных последствий победы РФ по итогам спецоперации, поскольку такое развитие событий якобы негативно скажется на развитии ведущих мировых держав.

Впоследствии Подоляк подвергнулся массированной критике за нелицеприятные утверждения о слабости умственного потенциала жителей Индии и КНР. В частности, позицию Михаила Подоляка осудили представители китайского Министерства иностранных дел: в МИД Китая отметили, что Пекин всегда придерживался максимально рациональной позиции в вопросах, связанных с украинским кризисом.

16 сентября Подоляк попытался внести ясность в свой тезис об интеллектуальном дефиците китайцев и индийцев, признав, что он был неосторожен в своих заявлениях. При этом советник Владимира Зеленского не только не извинился, но и позволил себе новые оскорбления в адрес граждан КНР и индийского государства.

Комментируя свои прежние высказывания, Михаил Подоляк сообщил, что индийцы и китайцы обладают "слабым аналитическим потенциалом". Фактически Подоляк не отказался от своих оскорблений, лишь заменив слово "интеллектуальный" на "аналитический". Данная рокировка является эвфемизмом, призванным смягчить откровенную грубость.

Примечательно, что правительственные аппараты Индии и Китая занимают нейтральную позицию по СВО на Украине с самого начала российской операции. 10 сентября в Нью-Дели завершился двухдневный саммит G20, на котором председательствовала индийская сторона.

Во время согласования итоговой декларации саммита представители КНР и Индии отказались подписывать документ, если в нём будут фигурировать слова осуждения в адрес спецоперации.

Аналогичной позиции придерживался глава МИД России Сергей Лавров, также отказавшийся подписать невыгодную Москве версию декларации. В конечном итоге итоговый документ "Большой двадцатки" был ратифицирован без выпадов СВО на Украине.