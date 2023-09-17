В правительстве высказались о вероятной блокировке YouTube и WhatsApp в России

17 сентября сразу несколько высокопоставленных российских политиков оценили слухи о вероятном блоке видеохостинга YouTube и мессенджера WhatsApp на всей территории России. Говоря о возможной блокировке WhatsApp в стране, российский министр цифровой трансформации Максут Шадаев заверил, что "всё будет хорошо". При этом чиновник не дал инструкций к тому, как следует расценивать его слова.

Также о блокировке популярных в России сайтов высказался заместитель главы Думского комитета по информполитике и технологиям Антон Горелкин. По словам Горелкина, запрет деятельности YouTube на территории государства сопряжён с рядом негативных последствий, которых будет существенно больше, нежели положительных.

При этом Антон Горелкин выразил уверенность в том, что россияне, занимающиеся производством авторских видео для платформы YouTube, лишены путей к развитию своего творчества в долгосрочной перспективе. Таким образом Горелкин завуалированно рекомендовал россиянам переходить на отечественные видеохостинги.

В минувшую среду пресс-служба американской компании Meta (признана экстремистской в России) анонсировала запуск информационных каналов внутри экосистемы WhatsApp. Ожидается, что новостные каналы в "Вотсапе" будут действовать по алгоритмам, свойственным работе таких же каналов в мессенджере Telegram.

В ответ на решение руководства Meta запустить сеть каналов внутри WhatsApp Роскомнадзор обнародовал пресс-релиз, в котором утверждалось, что законодательство Российской Федерации запрещает деятельность СМИ, распространяющих заведомо ложную информацию о ходе спецоперации на Украине и дискредитирующих подразделения ВС РФ. Ожидается, что как и в Telegram, такие каналы могут вскоре появиться в WhatsApp.

В Роскомнадзоре выступили за цензурирование контента в WhatsApp, предложив руководителям Meta удалять каналы, публикующие фейковые сведения об СВО. В противном случае администрация РКН угрожает блокировкой "Вотсапа" на всей территории России. Характерно, что к настоящему моменту WhatsApp до сих пор не выпустил обновление, в котором в мессенджер будет интегрирована система каналов.

В июле 2022 года Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google почти на 22 миллиарда рублей. Причиной присуждения штрафа является тот факт, что управляющие Google отказались удалять видео с YouTube, в которых дискредитировались российские военнослужащие. Ровно месяц назад, 17 августа, "Гугл' вновь был оштрафован на 3 миллиона рублей за нежелание удалять фейки об армии России.