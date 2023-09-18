Спорткомплекс БГУ передаёт традиции первокурсникам через футбольные кричалки

Преподаватели от факультетов, хоть и не все в восторге от скандирования некоторых фраз, но все же не препятствуют молодым эмоциям. Иногда встречаются, казалось, несовместимые реплики. А некоторые из них повторяет и новоприбывшее поколение студентов.
Спорткомплекс БГУ 18 сентября собрал на своем поле не только участников матча по мини-футболу, но и активных болельщиков. Обычно, среди студентов есть человек, который подначивает других выкрикивать разные рифмованные фразы. Они могут быть самыми странными и несуразными, но это тоже вид творчества, а в случае некоторых реплик уже даже традиция, которую подхватывают первокурсники.
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Так, у факультета философии и социальных наук родилась фраза: «Гранит науки до колен, я студент ФФСН!». Этот факультет делит одно здание университета с журналистами, которые в свою очередь чувствуют двойную конкуренцию и стараются не отставать от своих братьев по разуму: «Пиво льется по стаканам – наш журфак берет все лавры!» Эту фразу можно употреблять даже тем, кому нет 18 лет, а если преподаватели с юмором, то и с ними за компанию
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Механико-математический факультет решит утащить идею журфака к себе, выдав: «Там, где пиво, там, где мат – начинается мехмат!». Или более легкая ее версия: «Там, где шах, там, где мат – начинается мехмат!».
Лаконичная и требовательная кричалка от Института бизнеса: «Сказал «а», говори «б»!», – явно демонстрирует мысль – раз пришел, так побеждай.
Конечно, у факультетов под конец матча, а то и нескольких, уже снижается градус азарта, поэтому в поддержку игроков может пойти тяжелая артиллерия в виде строк из песен, где встречается определенное имя, которое совпадает с теми, кто на поле.
Так маленькие традиции в виде кричалок очень сближают болельщиков и дарят порцию поддержки студентам, которых знают поименно и в лицо.