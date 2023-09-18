Спорткомплекс БГУ передаёт традиции первокурсникам через футбольные кричалки

Так, у факультета философии и социальных наук родилась фраза: «Гранит науки до колен, я студент ФФСН!». Этот факультет делит одно здание университета с журналистами, которые в свою очередь чувствуют двойную конкуренцию и стараются не отставать от своих братьев по разуму: «Пиво льется по стаканам – наш журфак берет все лавры!» Эту фразу можно употреблять даже тем, кому нет 18 лет, а если преподаватели с юмором, то и с ними за компанию

Механико-математический факультет решит утащить идею журфака к себе, выдав: «Там, где пиво, там, где мат – начинается мехмат!». Или более легкая ее версия: «Там, где шах, там, где мат – начинается мехмат!».

Лаконичная и требовательная кричалка от Института бизнеса: «Сказал «а», говори «б»!», – явно демонстрирует мысль – раз пришел, так побеждай.

Конечно, у факультетов под конец матча, а то и нескольких, уже снижается градус азарта, поэтому в поддержку игроков может пойти тяжелая артиллерия в виде строк из песен, где встречается определенное имя, которое совпадает с теми, кто на поле.

Так маленькие традиции в виде кричалок очень сближают болельщиков и дарят порцию поддержки студентам, которых знают поименно и в лицо.