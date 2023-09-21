DexMat разработала материал Galvorn, который прочнее стали и легче алюминия

Всё началось с того, что учёный-материаловед Рамамурти Рамеш обнаружил в сети информацию о стартапе DexMat, руководители которого утверждают, что им удалось создать один из самых прочных в мире материалов. Исследователи назвали своё детище Galvorn, тем самым отсылая к книге "Властелин колец" Джона Толкина.

В фэнтезийном мире "Властелина колец" существовал эльф-кузнец, который сумел создать материал Гальворн, обладающий одновременно и прочностью, и гибкостью. Именно из Гальворна создавались эльфийские доспехи и мечи, отличающиеся особой популярностью в придуманной Толкином вселенной.

Руководство стартапа DexMat уверяет, что открытый ими Гальворн произведёт настоящую революцию в мире металлов, используемых в промышленности. Дело в том, что Гальворн прочнее стали в три раза, обладает электропроводимостью, характерной для меди, а также весит меньше алюминия.

Известно, что на разработку Galvorn было затрачено двадцать миллионов долларов, а ключевыми инвесторами в создании данного материала выступили военно-воздушные силы США, американское Министерство энергетики и космическое агентство NASA.

Уже сейчас Гальворн массово производится сразу в трёх вариантах: в виде волокна, сетки и плёнки. Подобные формы Гальворна позволяет ему быть одинаково востребованным как в электронике, так и в тяжёлой промышленности. Кроме того, Гальворн можно использовать при изготовлении одежды.

Ожидается, что создание Гальворна благотворно скажется на экологических процессах по всей планете, что обусловлено лёгкой транспортировкой данного материала из-за его небольшого веса: лёгкий Galvorn можно перевозить в больших объёмах, экономя на топливе за счёт сокращения частоты таких рейсов.