Дайверы обнаружили китовую акулу у берегов Египта в Красном море

Вечером 24 сентября группа туристов-дайверов совершала погружение недалеко от египетского курорта Марса-Алам, обнаружив под водой взрослую особь китовой акулы. Данный вид акул признан крупнейшим среди рыб: среднестатистическая акула данной подгруппы вырастает до тринадцати метров в длину, имея вес свыше двадцати тонн.

Гигантский обитатель морей напугал водолазов, совершавших погружение на побережье Марса-Алама, однако после подъёма на поверхность молодым людям объяснили, что китовые акулы не охотятся на человека, традиционно питаясь более мелкой рыбой.

Рацион китовой акулы является закономерным следствием её анатомических особенностей, поскольку данные виды рыб обладают специфическими дугами в районе жабр. Этот своеобразный "орган" позволяет китовой акуле фильтровать всё, что попадает к ней в пасть.

Тем не менее, в Египте не редки инциденты, когда акулы нападают на людей. В частности, минувшим летом акула убила туриста из России в египетской Хургаде. Впоследствии выяснилось, что погибшим был Владимир Попов, которому на момент смерти было 23 года.

Позже египтяне смогли изловить тигровую акулу, убившую Попова, после чего рыба была умерщвлена и забальзамирована для передачи в местный музей. Также в сентябре нынешнего года акула совершила нападение на жительницу Египта, которая отдыхала в Дахабе. В результате ЧП женщина выжила, однако пляж пришлось временно закрыть для недопущения повторных нападений.

В августе был зафиксирован случай нападения акулы на беженку из Украины, но в отличие от предыдущих инцидентов, данное событие произошло в Нью-Йорке. Уроженка Одессы Татьяна Колтунюк была атакована хищной рыбой на пляже Рокуэй, и благодаря усилиям спасателей, женщину быстро извлекли из воды для передачи медикам. Колтунюк получила травму ноги и в настоящий момент проходит реабилитацию.